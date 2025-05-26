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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1436
Время на прочтение
1 мин

Участница "Холостяка-12" Саша Погорелова вышла замуж и показала, какой была ее свадьба

Саша Погорелова официально заключила брак. Бизнусвумен показала, как выходила замуж за своего возлюбленного, который сделал ей предложение полгода назад.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Саша Погорелова вышла замуж

Саша Погорелова вышла замуж

Участница романтического реалити "Холостяк-12", где главным героем был Алекс Топольский, бизнесвумен Саша Погорелова вышла замуж.

Радостной новостью Погорелова поделилась в своем Instagram. Пара заключила брак в Киеве в документ-сервисе "Готово". Произошло это в символическую дату, а именно 25.05.2025. На свадьбу бизнесвумен надела длинное кружевное платье, которое было прозрачным и совсем не скрывало ее стройную фигуру. Образ Погорелова дополнила белым пиджаком и босоножками на шпильке. Тем временем жених Саши, лицо которого она тщательно скрывает, выбрал черные брюки и белую рубашку.

Саша Погорелова вышла замуж

Саша Погорелова вышла замуж

По случаю свадьбы влюбленные не стали устраивать громких празднований. Пара провела особый день в кругу самых близких и родных. Праздновали влюбленные в ресторане, однако двор, где устраивали фотосеты, тоже был украшен. Главный атрибут - свадебная арка - тоже была на месте.

Саша Погорелова вышла замуж

Саша Погорелова вышла замуж

Саша Погорелова вышла замуж

Саша Погорелова вышла замуж

Отметим, Саша Погорелова стала известной благодаря проекту "Холостяк", где она боролась за сердце Алекса Топольского. Девушка вошла в четверку финалисток, но дальше покинула шоу. Своего избранника она тщательно скрывает. Известно, что они познакомились благодаря социальным сетям. В декабре 2024 года избранник сделал ей предложение.

Саша Погорелова вышла замуж

Саша Погорелова вышла замуж

Напомним, недавно интервьюер Алина Доротюк объявила, что выходит замуж. Ведущая также рассекретила, как необычно познакомилась с возлюбленным и как он ей сделал предложение.

Дата публикации
Количество просмотров
1436
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