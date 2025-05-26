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Участница "Холостяка-12" Саша Погорелова вышла замуж и показала, какой была ее свадьба
Саша Погорелова официально заключила брак. Бизнусвумен показала, как выходила замуж за своего возлюбленного, который сделал ей предложение полгода назад.
Участница романтического реалити "Холостяк-12", где главным героем был Алекс Топольский, бизнесвумен Саша Погорелова вышла замуж.
Радостной новостью Погорелова поделилась в своем Instagram. Пара заключила брак в Киеве в документ-сервисе "Готово". Произошло это в символическую дату, а именно 25.05.2025. На свадьбу бизнесвумен надела длинное кружевное платье, которое было прозрачным и совсем не скрывало ее стройную фигуру. Образ Погорелова дополнила белым пиджаком и босоножками на шпильке. Тем временем жених Саши, лицо которого она тщательно скрывает, выбрал черные брюки и белую рубашку.
По случаю свадьбы влюбленные не стали устраивать громких празднований. Пара провела особый день в кругу самых близких и родных. Праздновали влюбленные в ресторане, однако двор, где устраивали фотосеты, тоже был украшен. Главный атрибут - свадебная арка - тоже была на месте.
Отметим, Саша Погорелова стала известной благодаря проекту "Холостяк", где она боролась за сердце Алекса Топольского. Девушка вошла в четверку финалисток, но дальше покинула шоу. Своего избранника она тщательно скрывает. Известно, что они познакомились благодаря социальным сетям. В декабре 2024 года избранник сделал ей предложение.
Напомним, недавно интервьюер Алина Доротюк объявила, что выходит замуж. Ведущая также рассекретила, как необычно познакомилась с возлюбленным и как он ей сделал предложение.