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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
296
Время на прочтение
2 мин

Участница "Холостяка-12" сыграла свадьбу за границей и показала первые кадры с церемонии

Марина Голд с женихом выбрали празднование без гостей.

Автор публикации
Валерия Гажала Валерия Гажала
Марина Голд с мужем

Марина Голд с мужем

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12", где главным героем был Алекс Топольский, Марина Голд официально узаконила отношения с женихом.

В конце февраля косметолог делилась, что ее избранник сделал предложение после пяти месяцев отношений. Возлюбленные со свадьбой решили не затягивать, поэтому организовали ее в начале апреля. Для проведения церемонии молодожены выбрали живописную локацию на побережье, украшенную живыми цветами и лепестками. Праздник Марина организовала в Калифорнии, США, где уже длительное время проживает.

На кадрах почти незаметно гостей. Поэтому, вероятно, молодожены отметили особое событие в жизни только наедине. К слову, Марина для свадьбы выбрала длинное облегающее белое платье и фату, а ее жених – классический черный костюм. На закате после долгожданных "да" в присутствии церемониймейстра пара официально приобрела статус супругов. Соответсвующими кадрами Голд поделилась в фотоблоге.

Во время церемонии молодожены произнесли друг другу свои обеты и не скрывали своих эмоций. В частности, косметолог не могла сдержать слез. В своем чувственном посте Марина открыла тайну загадочного возлюбленного и призналась, что взяла его фамилию – Доманецкий.

"Семья Доманецких. 04.04.2025. И вот я в фате и белом платье, стою в Малибу на фоне невероятного заката. Перед тобой, моя родная душа. Я тебя так ждала. Слезы на глазах. Теперь мы семья! Мы так мечтали об этом", – написала Голд.

Напомним, недавно рэпер Эминем также приобрел новый статус. Его дочь родила ему первого внука и показала малыша.

Дата публикации
Количество просмотров
296
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