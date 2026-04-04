Участница "Холостяка-13" объявила о разрыве с возлюбленным спустя год отношений: Решетник дал совет

Анастасия Анисимова и ее бывший парень Егор

Участница шоу «Холостяк-13», где главным героем был ветеран Александр Терен, блогер Анастасия Анисимова разошлась с бойфрендом.

Как известно, звезда в начале прошлого года после съемок в шоу рассекретила, что ее сердце завоевал член съемочной команды Егор. С тех пор возлюбленные публично делились романтическим контентом и снимали юмористические видео для блога. Но на днях Анастасия заявила, что ее пути с бывшим избранником разошлись.

Сейчас блогерша снова в статусе холостячки. Об изменениях в личной жизни она сообщила в Instagram, едва сдерживая слезы. Анисимова не стала вдаваться в конкретные причины, но отметила, что попытки спасти любовь продолжались полгода. И во избежание слухов заверила, что никто не изменял.

«Мы с Егором разошлись. Мы та самая пара, которая прогремела на пост-шоу „Холостяк“ полтора года назад. Отношения были хорошими, мы были счастливы, общались и мечтали о свадьбе, стали одним целым как родные. Однако, оказалось, наш мир был хрупкий. Должна вас заверить, что измен не было. Эти полгода ощущались, как попытка сохранить любовь, но полное нежелание что-то менять. Но я точно знаю, что он меня любил. Сейчас я понимаю, что это точно правильное решение. Буду двигаться дальше», — поделилась блогерша.

Комментарии под постом начали пестреть поддержкой и советами от женатых. Даже телеведущий Григорий Решетник написал, что ему обидно и посоветовал бывшей паре пересмотреть свои отношения: «Не хочу в это верить. Такая классная пара. Подумайте еще хорошенько».

Напомним, недавно Александр Терен также сообщил о расставании со своей возлюбленной. Пара встречалась на протяжении нескольких месяцев и делала публичные появления.