Участница "Холостяка-13" выходит замуж: бойфренд с размахом сделал ей предложение

Татьяна Мелехова выходит замуж

Участница романтического шоу "Холостяк-13", где главным героем был ветеран войны Александр Будько, Татьяна Мелехова выходит замуж.

Об этом она объявила в своем Instagram. Бойфренд сделал Татьяне предложение еще 22 сентября. Произошло это в Одессе во время их свидания на крыше, с которой открывалась панорама на Одесский театр оперы и балета и Черное море. Возлюбленный Мелеховой ответственно отнесся к предложению. В частности, крыша была украшена зажженными свечами и столиком для двоих с романтическим ужином. Когда Татьяна ответила мужчине да, вокруг засияли фейерверки.

Татьяна Мелехова выходит замуж

"Миллиарды раз "да" только тебе одному", - подписала кадры Татьяна.

Правда, своего избранника бывшая участница "Холостяка" скрывает. Впрочем, Мелехова намекнула, что нашла любовь не без помощи проекта: "Год назад со мной произошел "Холостяк". И он таки дал мне то, за чем я пришла на проект, - любовь".

Татьяна Мелехова выходит замуж

Отметим, Татьяна Мелехова участвовала в "Холостяке", где боролась за сердце Александра "Терена" Будько. Хотя она и получила от ветерана розу первого впечатления, но покинула проект одной из первых.

