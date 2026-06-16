Участница "Холостяка-14" развелась с мужем-футболистом, ради которого ушла из проекта

Диана Зотова

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Участница романтического реалити «Холостяк-14», модель Диана Зотова развелась с футболистом Николаем Кухаревичем.

Об этом она объявила в своем Instagram. Как оказалось, отношения пары, которые длились три года, завершились пол года назад. Однако только сейчас модель решилась об этом рассказать публично. Диана Зотова говорит, что вообще не планировала выносить подробности личной жизни, однако устала получать множество вопросов, что касаются ее отношений. Таким образом, она поставила окончательную точку.

«Прошло пол года, и я все же решилась сказать правду о том, что не сложилось. Эта история длилась три года. Но брак завершился, так и не успев начаться», — призналась модель.

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Диана Зотова и Николай Кухаревич развелись

В подробности разрыва Диана Зотова вникать не стала. Однако модель намекнула, что была несчастлива в этих отношениях. Поэтому, приняв решение развестись, она выбрала себя.

«В какой-то момент ты просто понимаешь: люди не меняются. Но измениться можешь ты сама, перестав принимать то, что разрушает тебя. Маленький совет: никогда не берите на себя ответственность, если не уверены, что готовы нести ее до конца. Я больше не позволю никому себя разрушать. Теперь я позволяю себе только быть счастливой, несмотря ни на что», — подытожила модель.

Диана Зотова

Отметим, Диана Зотова стала известна после участия в проекте «Холостяк», где главным героем был актер Тарас Цымбалюк. Модель сама покинула шоу, поскольку поняла, что любит футболиста, о чем она рассказала артисту. Тарас Цымбалюк отпустил Диану домой.

Напомним, недавно актриса Виктория Билан объявила, что официально развелась мужем Владимиром Ращуком. Пара расторгла брак через суд, на котором артист так и не явился.

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