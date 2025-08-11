Участница "Холостяка" показалась в синяках и ранах и шокировала, что ее пытались изнасиловать в Одессе

Александра Миколюк

Реклама

Участница проекта «Холостяк-11» Александра Миколюк показалась в ранах и синяках и шокировала, как ее пытались изнасиловать.

Инцидент произошел в Одессе, где проживает девушка. Александра в полдень выгуливала свою собаку. Когда она возвращалась домой, то столкнулась с мужчиной. Поскольку проход был узким, то Миколюк его пропустила и хотела двинуться дальше. Однако мужчина остановился прямо за спиной девушки и начал ей нашептывать на ухо неприятные вещи, которые просто напугали Александру.

Александра Миколюк

«Около 12:00 я гуляла в парке возле дома со своей собакой. Двинулась вниз по склону, который вел к дому. Дорога узкая, я решила пропустить мужчину, который шел напротив. Он прошел и стал за моей спиной. Я разговаривала с другом по телефону. Вдруг прямо за моей спиной послышалось дыхание и голос: „Я тебя сейчас вы**у, моя красавица любимая“, — вспомнила Александра.

Реклама

На этом мужчина не остановился. Он снял штаны и начал мастурбировать. Миколюк признается, что в тот момент вообще не знала, что делать. Она по инерции повернула телефон и сделала вид, что снимает мужчину на видео, чтобы напугать его. Тем временем нападающий начал угрожать изнасилованием и убийством.

Александра Миколюк

«Я вернулась и, увидев, что этот подонок снял штаны и начал мастурбировать, направила телефон на него. Он отвернулся, а я сказала: „Чтобы я тебя здесь больше не видела! Убирайся!“. В ту же минуту он начал бежать на меня со словами: „Ну все, с*ка, я тебя сейчас вы**у и убью!“ — говорит Александра.

Александра Миколюк

Миколюк сразу же начала убегать. Когда девушка бежала, то споткнулась и покатилась со склона. В результате инцидента Александра получила различные травмы. Тем временем соседи услышали крики девушки и вышли на помощь. Миколюк уже написала заявление в полицию и надеется, что нападающего найдут и накажут по закону.

Александра Миколюк

«Я побежала вниз, с криком упала, покатилась со склона. Мне было настолько страшно, что я, понимая, что, возможно, сломала руку и очень сильно ударилась головой, из которой начала течь кровь, все равно посмотрела вверх, чтобы убедиться, не бежит ли он за мной. Мое падение и мои крики увидели и услышали люди, которые начали бежать на помощь. Соседи облили меня холодной водой, вызвали скорую и полицию», — говорит девушка.

Реклама

Александра Миколюк

Отметим, Александра Миколюк участвовала в шоу «Холостяк», где главным героем был Михаил Заливако. Девушка покинула проект в пятом выпуске.

Напомним, недавно серьезный скандал разгорелся вокруг актера Константина Темляка. Артиста обвинили в домашнем насилии и развращении несовершеннолетней.