Симбочка и Kalush Orchestra

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Известная украинская блогерша Симбочка покинула группу Kalush Orchestra и назвала настоящую причину.

Звезда Сети стала участницей коллектива летом 2025 года. Симбочка в интервью Василию Тимошенко говорит, что присоединилась к группе случайно. Она пересеклась с коллективом на одном из мероприятий. Солист Kalush Orchestra Олег Псюк пригласил ее выступить на сцене, после чего предложил стать участницей.

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Симбочка согласилась и отправилась вместе с музыкантами в тур. Правда, блогерша исполняла роль не вокалистки, а больше пиарщицы. Звезда Сети привлекала внимание аудитории, за счет чего у группы увеличивались продажи билетов.

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«Пригласили (в группу — прим. ред.). У нас был общий концерт, там выступал Kalush на этом мероприятии. Мне Псюк предложил станцевать с Кылымом. Я станцевала, Кылым меня поцеловал. После этого говорит: „Как мне выступать на сцене?“. Мне прикольно. Он предложил с ними поехать в тур. Я согласилась», — говорит блогерша.

Симбочка и Kalush Orchestra / © instagram.com/kalush.official

Однако спустя год Симбочка покинула коллектив. Дело в том, что они работали на условиях бартера. Блогерша не получала гонораров. Так что она приняла решение уйти, поскольку это ей не приносило средств и развития как такового. Правда, Симбочка призналась, что Олег Псюк до сих пор зовет ее поехать с ними тур, однако он с пониманием отношится, если блогерша откажется.

«Это не приносило каких-то средств. Это отнимало у меня 100% времени. Я понимаю, что мне нужно работать и развиваться. Мне не платили. У нас все было как-то со взаимопомощью. Сейчас Олег пишет, пытается договориться, чтобы я все-таки выступала. Я была пиарщицей. Я не пою, у меня нет вокальных данных. Я была блогершей. Им это давало плюс в продажах», — объяснила блогерша.

Напомним, недавно Симбочка рассекретила, что закрутила новый роман. Блогерша раскрыла подробности из личной жизни.

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