Участница нацотбора на "Евровидение-2026" не появилась на жеребьевке и объяснила почему: "Не очень рада"

Одна из финалисток национального отбора на "Евровидение-2026" — Monokate — стала едва ли не самой обсуждаемой участницей жеребьевки, несмотря на то что лично на сцене так и не появилась.

Так, 15 января в прямом эфире состоялась пресс-конференция и официальная жеребьевка финалистов нацотбора. По правилам, каждый артист должен был собственноручно вытащить из колбы номер своего выступления в суперфинале и мог коротко рассказать о конкурсной песне. Впрочем, на сцене зрители увидели только девять участников — без Monokate.

Как выяснилось впоследствии, певица, настоящее имя которой Екатерина Павленко, в этот день находилась за границей. Поэтому артистка решила присоединиться онлайн, но сделать из этого настоящий перформанс. В результате вместо нее на сцене появился манекен, одетый в черный костюм и носки. К его лицу был прикреплен планшет, на котором транслировалась видеосвязь с певицей. Все это время конструкцию по сцене передвигал мужчина в шляпе, который также держал микрофон.

Сама Monokate объяснила свое отсутствие весомой причиной и не скрывала, что ей обидно пропускать важный момент. Дело в том, что сейчас звезда находится в Нидерландах, где участвует в одной из крупнейших европейских музыкальных конференций — события, с которого, по ее словам, часто стартует международная карьера артистов.

«Не очень рада, что сейчас не с вами. Если честно, я очень ждала всех процессов, которые происходят во время прекрасного мероприятия — нацотбора. Немного грустно, что сегодня не могу почувствовать тот классный формат. Но очень рада, что хотя бы в таком формате могу присутствовать. Сегодня вечером (15 января — прим. ред.) выступаю и возвращаюсь к вам. Дело в том, что у меня сейчас важная миссия — я нахожусь в Нидерландах на одной из крупнейших европейских музыкальных конференций. И именно с нее начинается европейская карьера артистов. В свое время были здесь с Go_A и теперь начну этот путь с Monokate. Надеюсь, вы меня простите», — добавила певица.

Несмотря на такой необычный формат присутствия, жеребьевка для Monokate все же состоялась. Стало известно, что в финале нацотбора на «Евровидение-2026» она выступит под номером 3.

Кстати, порядковые номера остальных финалистов уже объявлены, а все конкурсные песни доступны для прослушивания.