Участница нацотбора на "Евровидение" ответила на обвинения в сотрудничестве с россиянином во время войны

Финалистка Национального отбора на "Евровидение-2026" Valeriya Force отреагировала на слухи о сотрудничестве с российским звукорежиссером уже после начала полномасштабной войны в Украине.

Артистка в своем Instagram признала, что ранее работала под псевдонимом Vesta. К слову, именно это сценическое имя указывалось в профиле российского звукорежиссера, где говорилось об артистах, с которыми он сотрудничает. Однако Valeriya Force отметила, что под именем Vesta работала с 2023 до 2024 года в рамках продюсерского проекта. Соответственно, все решения принимались продюсером.

"В 2023-2024 годах я работала под именем Vesta в рамках продюсерского проекта. Решения по цифровому продвижению, дистрибуции, микшингу и мастерингу принимались продюсером и не входили в мою зону ответственности. Моей ответственностью была исключительно творческая часть", - уверяет певица.

Valeriya Force также отметила, что не работала в России и не выпускала музыку для российского рынка. Что касается проекта Vesta - то он прекратил свое существование в конце 2024 года. Исполнительница говорит, что сейчас является артисткой американского лейбла, а ее саундпродюсером является Vinny Venditto.

"Я не работала в России и не выпускала музыку для этого рынка. Проект Vesta закрыт в конце 2024 года. С 2025 года я работаю как Valeriya Force и являюсь артисткой американского лейбла и сотрудничаю исключительно с саундпродюсером Vinny Venditto", - подытожила певица.

Скандал вокруг Valeriya Force - что известно

Вокруг финалистки нацотбора на "Евровидение-2026" Valeriya Force разгорелся громкий скандал. Артистку обвинили в сотрудничестве с россиянином. Блогер Богдан Беспалов обнародовал ряд доказательств. В частности, в Instagram российского саундпродюсера и звукорежиссера D.Woo, который живет в РФ, указывалась информация о сотрудничестве с Valeriya Force. Однако после того, как об этом стало известно, то соответствующие посты исчезли из профиля россиянина. Детали можно посмотреть по ссылке.