Участнице "Голосу країни-14" прямо на сцене мужчина сделал предложение

На "Голосі країни-14" обручилась пара / © dawn.com

Реклама

Предпоследней на сцене 14-го сезона «Голосу країни» выступила Анастасия Бугаенко, которая получила несколько больше, чем просто место на проекте.

Вокалистка спела для звездных тренеров хит KALUSH и Tember Blanche — «Калуські вечорниці». Анастасии удалось покорить своим пением тренера Тину Кароль. Наставница призналась, что особенно ее удивил рэп в исполнении певицы. Мол, вокал продемонстрировать могут все, а вот зачитать — не каждому по силам.

Реклама

Анастасия Бугаенко не только прошла дальше, но сбылась и еще одна ее важная мечта. Дело в том, что у вокалистки есть семья — маленький сынишка и мужчина, который не спешил ее звать замуж. Хотя сама Анастасия очень сильно заждалась его предложения.

Реклама

«Я мечтала о свадьбе, но ребенок очень быстро появился. С ребенком какая романтика! Он говорит: „Чего я тебе не делаю предложения, потому что я хочу, чтобы это было красиво“. Ребенку уже три года! Юра, где мое кольцо?» — говорит вокалистка.

И вот, Юрий все-таки услышал возлюбленную. Он сделал предложение ей прямо на сцене «Голосу». Он вышел вместе с сыном из-за кулис. Тем временем тренер Тина Кароль отвлекала вокалистку, а затем забрала к себе ребенка. Возлюбленный Анастасии с немалым букетом роз достал кольцо, стал на одно колено и сделал предложение. Конечно же, участник проекта ответила согласием.

Анастасия Бугаенко обручилась на «Голосі країни-14» / © dawn.com

«Хотелось для особенной женщины какое-то особенное событие сделать. Думаю, именно сейчас этот особенный день будет для нее. Мое солнышко, я тебя очень люблю. Ты невероятная женщина, ты сделала меня самым счастливым в этом мире. Я хочу пройти этот путь только с тобой. Я тебя люблю!» — сказал возлюбленный Анастасии.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Реклама

Напомним, на «Голос країни-14» пришла дочь победителя проекта, священника Александра Клименко. Девушке удалось развернуть сразу четыре тренерских кресла.

Новости партнеров