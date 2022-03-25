Участок земли в Шотландии и лордовский титул: какие подарки получают номинанты на "Оскар-2022"

Участок земли в Шотландии и лордовский титул: какие подарки получают номинанты на "Оскар-2022"

Церемония вручения самой престижной кинонаграды состоится в ночь на 28 марта.

Вскоре состоится 94-я по счету самая престижная премия в мире кино "Оскар-2022".

Если же статуэтки смогут получить не все, то с подарком после церемонии уйдет каждый номинант. Компания Distinctive Assets в этом году подготовила множество разнообразных призов.

Один из интересных подарков – это участок земли в Шотландии в заповеднике Дюрор. Одному из актеров повезет получить лордовский титул. Вместе с тем, калифорнийская строительная компания бесплатно спроектирует дизайн будущего дома, пишет dailymai.

Впрочем, шотландские подарки на этом не заканчивают. Номинантам удастся получить эксклюзивное приглашение в Туринский замок. Там актеры смогут провести уик-энд.

Компания Distinctive Assets в этом году подготовила и сертификаты на 10 тыс. долларов, которые можно потратить на косметические услуги: уколы красоты, массаж, уход за кожей лица и многое другое. Также можно сделать и липосакцию.

Напомним, церемония вручения кинопремии "Оскар-2022" состоится в ночь на 28 марта. Ведущими на мероприятии будут известные актрисы Эми Шумер, Реджина Голл и Ванда Сайкс. В этом году награды будут снова вручаться в театре Dolby.

Cайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и первым сообщит, кто получит заветные статуэтки.

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