- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 863
- Время на прочтение
- 1 мин
Ученые назвали самую красивую женщину в мире с почти идеальным лицом: ею стала известная актриса
Исследование проводилось с помощью греческого уравнения "золотое сечение". Эта артистка получила 94,72 процента совершенства.
Ученые назвала самую красивую женщину в мире с почти идеальным лицом.
Специалисты провели исследование с помощью греческого уравнения "золотое сечение", которое измеряет красоту. Согласно результатам, самой красивой женщиной в мире стала американская актриса Эмма Стоун. Артистка получила 94,72 процента совершенства.
"Эмма Стоун была явной победительницей, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства. Она заняла первое место благодаря своему последовательному совершенству во всех элементах "золотого сечения", - говорит исследователь, доктор Джулиан Де Силва, передает Daily Mail.
Эмма Стоун получила высокие оценки за брови, у нее почти идеальная линия челюсти и прекрасно пропорциональные губы.
После знаменитости следующей в списке самых красивых женщин оказалась американская актриса Зендея, а за ней индийская артистка Фрида Пинто.
Напомним, недавно журнал People назвал самого сексуального мужчину 2025 года. Им впервые стал открытый гей.