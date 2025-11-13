ТСН в социальных сетях

Гламур
863
1 мин

Ученые назвали самую красивую женщину в мире с почти идеальным лицом: ею стала известная актриса

Исследование проводилось с помощью греческого уравнения "золотое сечение". Эта артистка получила 94,72 процента совершенства.

Валерия Сулима
Эмма Стоун

Эмма Стоун / © Associated Press

Ученые назвала самую красивую женщину в мире с почти идеальным лицом.

Специалисты провели исследование с помощью греческого уравнения "золотое сечение", которое измеряет красоту. Согласно результатам, самой красивой женщиной в мире стала американская актриса Эмма Стоун. Артистка получила 94,72 процента совершенства.

"Эмма Стоун была явной победительницей, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства. Она заняла первое место благодаря своему последовательному совершенству во всех элементах "золотого сечения", - говорит исследователь, доктор Джулиан Де Силва, передает Daily Mail.

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун получила высокие оценки за брови, у нее почти идеальная линия челюсти и прекрасно пропорциональные губы.

После знаменитости следующей в списке самых красивых женщин оказалась американская актриса Зендея, а за ней индийская артистка Фрида Пинто.

Зендея и Фрида Пинто / © Associated Press

Зендея и Фрида Пинто / © Associated Press

Напомним, недавно журнал People назвал самого сексуального мужчину 2025 года. Им впервые стал открытый гей.

