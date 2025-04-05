Удар по Кривому Рогу: Ротару, Билык, Могилевская и другие звезды отреагировали на трагедию

Удар по Кривому Рогу, София Ротару, Наталья Могилевская

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Российская армия совершила очередную ракетную атаку по Кривому Рогу 4 апреля.

В результате кровавого преступления государства-террористки пострадали 68 человек, из которых четверо детей в тяжелом состоянии. Большинство из них борется за жизнь в больницах. Число погибших по состоянию на утро 5 апреля увеличилось до 19 человек. Россияне в очередной раз прибегли к зверствам и убили 9 детей, ведь их целью были жилые дома, где рядом была детская площадка.

Украинские звезды сразу же рассказали о невыносимой трагедии в Instagram. Некоторые выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших, другие открыли сбор денег и поделились своим отчаянием, призвав помогать украинцам и остановить геноцид украинцев.

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София Ротару

Екатерина Осадчая

Ирина Билык

Надя Дорофеева

Наталка Денисенко

Актриса на фоне трагедии призвала донатить для помощи украинскому войску.

Маша Ефросинина

Ведущая отказалась постить развлекательный контент в день страшного горя. Вместо этого рассказала о последствиях ракетного удара по Кривому Рогу своим поклонникам.

Наталья Могилевская

Джамала

Многодетная мама и певица не смогла сдержать слез и призналась, что страшные потери невозможно спасти никакими словами.

Лилия Ребрик

The Hardkiss

Группа не стала молчать перед своими иностранными поклонниками, поэтому призвала их загуглить новости о Кривом Роге и своими глазами увидеть последствия террора.