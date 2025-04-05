- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1537
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар по Кривому Рогу: Ротару, Билык, Могилевская и другие звезды отреагировали на трагедию
Украинские звезды выражают соболезнования и призывают к помощи.
Российская армия совершила очередную ракетную атаку по Кривому Рогу 4 апреля.
В результате кровавого преступления государства-террористки пострадали 68 человек, из которых четверо детей в тяжелом состоянии. Большинство из них борется за жизнь в больницах. Число погибших по состоянию на утро 5 апреля увеличилось до 19 человек. Россияне в очередной раз прибегли к зверствам и убили 9 детей, ведь их целью были жилые дома, где рядом была детская площадка.
Украинские звезды сразу же рассказали о невыносимой трагедии в Instagram. Некоторые выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших, другие открыли сбор денег и поделились своим отчаянием, призвав помогать украинцам и остановить геноцид украинцев.
София Ротару
Екатерина Осадчая
Ирина Билык
Надя Дорофеева
Наталка Денисенко
Актриса на фоне трагедии призвала донатить для помощи украинскому войску.
Маша Ефросинина
Ведущая отказалась постить развлекательный контент в день страшного горя. Вместо этого рассказала о последствиях ракетного удара по Кривому Рогу своим поклонникам.
Наталья Могилевская
Джамала
Многодетная мама и певица не смогла сдержать слез и призналась, что страшные потери невозможно спасти никакими словами.
Лилия Ребрик
The Hardkiss
Группа не стала молчать перед своими иностранными поклонниками, поэтому призвала их загуглить новости о Кривом Роге и своими глазами увидеть последствия террора.