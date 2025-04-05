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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1537
Время на прочтение
1 мин

Удар по Кривому Рогу: Ротару, Билык, Могилевская и другие звезды отреагировали на трагедию

Украинские звезды выражают соболезнования и призывают к помощи.

Автор публикации
Валерия Гажала Валерия Гажала
Удар по Кривому Рогу, София Ротару, Наталья Могилевская

Удар по Кривому Рогу, София Ротару, Наталья Могилевская

Российская армия совершила очередную ракетную атаку по Кривому Рогу 4 апреля.

В результате кровавого преступления государства-террористки пострадали 68 человек, из которых четверо детей в тяжелом состоянии. Большинство из них борется за жизнь в больницах. Число погибших по состоянию на утро 5 апреля увеличилось до 19 человек. Россияне в очередной раз прибегли к зверствам и убили 9 детей, ведь их целью были жилые дома, где рядом была детская площадка.

Украинские звезды сразу же рассказали о невыносимой трагедии в Instagram. Некоторые выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших, другие открыли сбор денег и поделились своим отчаянием, призвав помогать украинцам и остановить геноцид украинцев.

София Ротару

Екатерина Осадчая

Ирина Билык

Надя Дорофеева

Наталка Денисенко

Актриса на фоне трагедии призвала донатить для помощи украинскому войску.

Маша Ефросинина

Ведущая отказалась постить развлекательный контент в день страшного горя. Вместо этого рассказала о последствиях ракетного удара по Кривому Рогу своим поклонникам.

Наталья Могилевская

Джамала

Многодетная мама и певица не смогла сдержать слез и призналась, что страшные потери невозможно спасти никакими словами.

Лилия Ребрик

The Hardkiss

Группа не стала молчать перед своими иностранными поклонниками, поэтому призвала их загуглить новости о Кривом Роге и своими глазами увидеть последствия террора.

Дата публикации
Количество просмотров
1537
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