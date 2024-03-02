Удар по Одессе: Могилевская, Козловская, Ребрик и другие звезды отреагировали на очередное преступление РФ

Знаменитости напомнили своей многомиллионной аудитории о стране-террористке.

В ночь на 2 марта армия РФ ударила по территории Украины беспилотными летательными аппаратами "Шахед". Под ударом оказалась Одесса, где были полностью разрушены 18 квартир в жилом доме. Из-под завалов достали тела четырех погибших, среди которых трехлетний мальчик. Были травмированы восемь человек, среди которых тоже один ребенок. В настоящее время идет поисковая операция. В регионе 3 марта объявлен днем траура.

На очередное преступление окупантов отреагировал ряд звезд украинского шоу-бизнеса. Они выразили искренние соболезнования на своих страницах в Instagram.

Наталья Могилевская

Артистка опубликовала кадр разрушенной многоэтажки в Одессе, отметив, что россияне ночью обстреляли Харьков, Одессу и города Сумской области.

Звезды отреагировали на удар по Одессе 2 марта

Тина Король

Певица в своем фотоблоге на черном фоне написала название пострадавшего города и добавила эмоджи в форме разбитого сердца, которое передает ее эмоции.

Звезды отреагировали на удар по Одессе 2 марта

Виталий Козловский

Знаменитость напомнил, что россия – террористическое государство, уже давно пренебрегающее всеми человеческими и государственными законами.

Звезды отреагировали на удар по Одессе 2 марта

Джамала

Свою боль звезда выразила, опубликовав ужасающие фото со спасателями, которые из-под завалов спасают гражданское население. И добавила детальную информацию о ночном обстреле Одессы для своих поклонников на украинском и английском языках.

Звезды отреагировали на удар по Одессе 2 марта

Monatik

Дмитрий Монатик также не обошел вниманием последствия трагедии и показал видео с напуганными жителями Одессы, стоящими поблизости разрушенного дома. Артист выразил свои искренние соболезнования.

Звезды отреагировали на удар по Одессе 2 марта

Лилия Ребрик

Ведущая не смогла сдержать эмоций и выразила свою поддержку и соболезнования Украине.

Звезды отреагировали на удар по Одессе 2 марта

Alyona Alyona

Украинская певица опубликовала кадры после атаки по Одессе и подробно рассказала о трагедии всем своим фанатам. В том числе и зарубежной аудитории.

Звезды отреагировали на удар по Одессе 2 марта

Напомним, недавно тяжелобольная Екатерина Тышкевич призналась, что беспилотный летательный аппарат "Шахед" попал в дом, расположенный вблизи дома ее родителей в родной Одессе.

Читайте также: