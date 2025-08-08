Удар РФ по Киевщине разбил дом известного продюсера Маргариты Сичкарь: звезды отреагировали

Маргарита Сичкарь и ее разрушенный дом от удара россиян / © topwar.ru

Ночь на 8 августа для Бучанского района Киевской области превратилась в настоящий ад. Россия атаковала регион ударными дронами-камикадзе, и один из "Шахедов" попал прямо во двор бывшего киевского ресторатора, а ныне известного книжного продюсера Маргариты Сичкарь.

По словам знаменитости, всего было два взрыва. Само попадание произошло около часа ночи. В момент, когда дрон уже подлетал, Маргарита вместе с мамой и дочкой успела спуститься в подвал. Все остались живы, но сам дом подвергся серьезным разрушениям: выбиты окна и двери, уничтожен забор, двор и поврежден автомобиль.

Дом Маргариты Сичкарь после обстрела / © topwar.ru

Дом Маргариты Сичкарь после обстрела / © topwar.ru

Пост Маргариты Сичкарь / © topwar.ru

Дом Маргариты Сичкарь после обстрела / © topwar.ru

"У нас взорвался шахед прямо во дворе. Когда он подлетал, мы успели спуститься в подвал с мамой и дочкой. Кругом обломки шахеда, еще и с номером, падлюки. Он горел, а я тушила его. Деревья снесены полностью. В доме вынесены все окна, двери. Все в стекле. Когда-то был забор, а сейчас его нет. Машина — только на металлолом. Крышу снесло. Сейчас прихожу в себя. У соседей тоже выбило окна. Ждем МЧС", — со слезами рассказала Сичкарь в Instagram.

Маргарита Сичкарь призналась, что до сих пор не оправилась от шока, но благодарит судьбу за главное — жизнь своей семьи. Ее уже поддержали пользователи и звездные друзья:

"Сочувствую, дорогая... Нет слов... Хочется тебя крепко обнять" — Марина Боржемская

"Господи, Марго!" — Ольга Сумская

"Какой п*зд*ц" — Анатолий Анатолич

Боль и сочувствие... Как жаль

