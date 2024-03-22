Удар РФ по Украине: известная певица с ребенком оказалась без света, а Ефросинина обратилась к миру

В ночь на 22 марта армия РФ нанесла массированную комбинированную ракетную атаку по Украине. Враг применил более 60 "Шахедов" и около 90 ракет разных типов. Ими атаковали Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Черкассы, а также отдельные населенные пункты Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Винницкой областей. В результате удара пострадала критическая инфраструктура. В частности, ДнепроГЭС, где ликвидируют последствия трагедии. Есть жертвы и пострадавшие. Также некоторые города имеют проблемы со светом и водоснабжением.

Украинские звезды уже рассказали о последствиях обстрела РФ украинских городов у себя в фотоблогах.

Анастасия Приходько

Знаменитость вместе с детьми в целях безопасности спустилась в метро и показала, настолько там было людно во время воздушной тревоги в четыре утра.

Украинские знаменитости отреагировали на атаку РФ по Украине 22 марта

Украинские знаменитости отреагировали на атаку РФ по Украине 22 марта

Юлия Лущинская

Автор хита "Танцюю гопака", проживающая с трехмесячной дочерью и мужем в Днепре рассказала, что после повреждения оккупантами критической инфраструктуры, она осталась без света. Теперь Юлия решает вопрос кормления ее дочери, ведь нет возможности нагреть ее питание.

Украинские знаменитости отреагировали на атаку РФ по Украине 22 марта

"Я не знаю, сколько это еще будет продолжаться, но мне очень страшно и плохо на душе. Вторая бессонная ночь. Ребенок спит в коридоре. Утро. Света в Днепре нет. Надо решить вопрос, как кормить ребенка теплой пищей и т.д. То, чего я боялась. Жалею, что она не на грудном вскармливании", - призналась артистка.

Ирина Монатик

Жена артиста Монатика после ночных тревог и пребывания в укрытии показала, как, несмотря ни на что, она ведет их сыновей в школу.

"Несмотря на ночь в укрытии, продолжаем жить жизнь! Школа – место силы", – написала Ирина.

Украинские знаменитости отреагировали на атаку РФ по Украине 22 марта

KOLA

Певица поделилась перепиской с друзьями во время обстрелов и отметила, что ее усталость после насыщенного рабочего графика сказывается, поэтому она едва заставила себя спуститься в укрытие.

Украинские знаменитости отреагировали на атаку РФ по Украине 22 марта

"Это уже не смешно! Организм не резиновый… По три-четыре часа каждую ночь на стрессе и бодрствовать, мониторить за себя и что там у родных!", – написала артистка.

Илона Гвоздева

Танцовщица также рассказала о своем истощенном состоянии и призналась, что время от времени позволяет себе отпустить все негативные эмоции, находясь дома.

"Сегодня режим дня лежащий. Учитывая ночные атаки и новости, желания куда-то ехать и что-то делать нет. Понимаю, что не стоит впадать в такое состояние, и иногда важно позволить себе грустить, плакать, расклеиваться и давать волю эмоциям. Негатив тоже стоит проживать ", – написала Илона.

Украинские знаменитости отреагировали на атаку РФ по Украине 22 марта

Маша Ефросинина

Ведущая в текстовом формате обратилась к иностранцам и призвала мир обеспечить Украину оружием, помогая в борьбе с российским терроризмом.

Украинские знаменитости отреагировали на атаку РФ по Украине 22 марта

Эктор Хименес-Браво, Джамала, alyona alyona, Никита Добрынин

Знаменитости в своих сторис сделали репосты видео, зафиксировавшие российские преступления на территории Украины, и рассказали о них своей многомиллионной аудитории.

Украинские знаменитости отреагировали на атаку РФ по Украине 22 марта

Украинские знаменитости отреагировали на атаку РФ по Украине 22 марта

Украинские знаменитости отреагировали на атаку РФ по Украине 22 марта

Украинские знаменитости отреагировали на атаку РФ по Украине 22 марта

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