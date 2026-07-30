Удар РФ по Украине: Никитюк, Кароль, Ефросинина и другие отреагировали и показали, как пережили ночь

Леся Никитюк, Тина Кароль и атака по Львову

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В ночь на 30 июля Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку по Украине, применив ракеты и ударные беспилотники.

Под вражескими снарядами оказались Киев, Львов, Кривой Рог, Полтавщина, Киевщина и другие регионы. В результате ударов есть погибшие, десятки раненых и масштабные разрушения.

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Во Львове одна из российских ракет попала в жилой дом. По предварительным данным, пострадали десятки человек, в том числе дети. В Киеве в результате атаки вспыхнули пожары, а в Кривом Роге российский удар по частному дому, где проживала многодетная семья, унес жизни по меньшей мере шести человек, среди которых трое детей. На местах продолжаются спасательные работы.

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Трагические события не оставили равнодушными украинских знаменитостей. Они с самого утра публикуют кадры последствий обстрелов в фотоблогах, рассказывают, как сами пережили ночь в укрытиях, и сочувствуют пострадавшим.

Леся Никитюк

Телеведущая эмоционально отреагировала на трагедию, опубликовав кадры последствий российских ударов.

«Кривой Рог. Пригород. Дом многодетной семьи. Я даже не хочу дописывать эту историю… Мои соболезнования. Это просто кошмар, боль и ненависть. Львов. Люди помогают разбирать завалы, под которыми люди. Невинные люди, по которым бьют ракеты!» — довела до мурашек звезда.

Звезды отреагировали на обстрел Украины 30 июля

Звезды отреагировали на обстрел Украины 30 июля

Екатерина Осадчая

Звезды отреагировали на обстрел Украины 30 июля

Соломия Витвицкая

Беременная телеведущая также показала жуткие кадры после вражеской атаки и выразила поддержку украинцам, которые этой ночью потеряли свои дома и родных.

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Звезды отреагировали на обстрел Украины 30 июля

Оля Полякова

Звезды отреагировали на обстрел Украины 30 июля

Марина Узелкова

Звезды отреагировали на обстрел Украины 30 июля

Даша Кацурина

Бизнесвумен показала, что во время воздушной тревоги вместе с сыном Иваном и дочерью Сашей находилась в укрытии. Особенно болезненным стало ее признание о детстве сына, прошедшего под звуки сирен.

«Ваня не знает реальность без войны. Ему пять, он в кайфе, потому что сегодня позже ложимся. Мама спит рядом и смотрим айпад в постели», — щемяще написала звезда.

Звезды отреагировали на обстрел Украины 30 июля

Тарас Цымбалюк

Звезды отреагировали на обстрел Украины 30 июля

Тина Кароль

Певица лаконично, но очень эмоционально отреагировала на трагедию. Она опубликовала черный фон с названием одного из пострадавших городов, выразив таким образом свою боль и поддержку.

Звезды отреагировали на обстрел Украины 30 июля

Маша Ефросинина

Ведущая рассказала, что тревожную ночь провела в укрытии вместе с сыном Сашей. Она также показала, как следила за картой воздушных тревог и направлениями вражеских атак, пока Украина снова переживала одну из самых тяжелых ночей.

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Звезды отреагировали на обстрел Украины 30 июля

Украинские знаменитости в очередной раз подчеркнули: Россия продолжает целенаправленно атаковать мирные города, а каждая такая ночь уносит жизнь, разрушает дома и покидает тысячи людей с болью, которую невозможно описать словами.

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