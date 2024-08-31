Удар россиян по Харькову: Козловский, Подкопаева, Ребрик и другие звезды отреагировали на террор

Массированная атака россиян повлекла за собой большое количество боли и потерь.
Российские войска с помощью КАБ нанесли массовый удар по Харькову 30 августа.
В частности, вражеский снаряд попал по 12-этажному жилому дому и детской площадке. Жертвами российского террористического обстрела стали более 90 человек, среди них 22 человека несовершеннолетних, 7 человек погибли.
На жестокое посягательство окупантов на мирную жизнь украинцев и их ежедневные убийства отреагировал ряд украинских знаменитостей в соцсетях. Звезды выразили свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших и напомнили аудитории о государстве-террористке.
Лилия Ребрик
"Харьков. 30. 08. 2024. Кадры, от которых перестаешь дышать", — написала ведущая.
Павел Зибров
"Харьков. Все молитвы с вами. Искренние соболезнования семьям погибших", — выразился певец.
Виталий Козловский
"Харьков", — написал артист и добавил смайлик разбитого сердца.
Григорий Решетник
"Харьков. Искренние соболезнования", — отметил шоумен.
Маша Ефросинина
"Харьков. Какая страшная трагедия", – написала звезда.
Ирина Федишин
"Харьков. Уже известно о 6 погибших и 59 пострадавших", — поделилась певица.
Лилия Подкопаева
"Харьков. 5 погибших и 47 раненых в результате российского террора в Харькове", — рассказала подписчикам спортсменка.
Надя Дорофеева
"Харьков", – лаконично написала на черном фоне артистка.
Оля Полякова
Певица опубликовала англоязычный ролик, в котором рассказывается об ужасах русского удара по Харькову и показала жуткие последствия террора.
Напомним, недавно известный украинский певец Роман Гаман шокировал, как вражеский осколок оказался в его мозгу и чуть не отобрал жизнь. И показал последствия операции головы.
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