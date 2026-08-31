"Ударной волной отбросило мой автомобиль": Алина Гросу едва не погибла во время атаки РФ на Киевщину

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Реклама

Украинская певица Алина Гросу шокировала, как едва не погибла во время атаки России на Киевскую область.

Вечером 29 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли столицу. К сожалению, во время этого произошла трагедия. Российский снаряд попал в место хранения боеприпасов с последующей детонацией. Это произошло в селе Мила в Бучанском районе.

Реклама

Алина Гросу в Instagram-stories призналась, что остановилась там в одной из гостиниц, поскольку у нее была запланирована премьера песни в столице. Сейчас это заведение полностью уничтожено. Артистка говорит, что чудом спаслась и в момент атаки не находилась в гостиничном номере, поскольку задержалась на встрече. Исполнительница признается, что все произошло прямо у нее на глазах, а взрывная волна настолько была мощной, что ее авто отбросило. Алина Гросу выразила искренние соболезнования всем, кто пострадал в результате циничного преступления РФ.

Реклама

Пост Алины Гросу / © instagram.com/alina_grosu

«Это ключ от моего номера, куда я заселилась по приезду в столицу, чтобы провести премьеру песни. Один из этих номеров мой, вернее оконная рама от него. Все случилось на моих глазах. Ударной волной отбросило мой автомобиль. Я просто задержалась на встрече и не зашла внутрь… Слава Богу, что мой сын с бабушкой не ждали меня там. Искренние соболезнования всем, кто потерял близких и пережил этот ад», — поделилась артистка.

Напомним, певица Светлана Тарабарова тоже с семьей пережила этот обстрел, поскольку ее дом расположено неподалеку. После ужасных событий исполнительница приняла сложное решение — она эвакуировала детей и раскрыла, где они будут жить.

Новости партнеров