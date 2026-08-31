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"Ударной волной отбросило мой автомобиль": Алина Гросу едва не погибла во время атаки РФ на Киевщину
Артистка чудом спаслась, потому что задержалась на встрече.
Украинская певица Алина Гросу шокировала, как едва не погибла во время атаки России на Киевскую область.
Вечером 29 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли столицу. К сожалению, во время этого произошла трагедия. Российский снаряд попал в место хранения боеприпасов с последующей детонацией. Это произошло в селе Мила в Бучанском районе.
Алина Гросу в Instagram-stories призналась, что остановилась там в одной из гостиниц, поскольку у нее была запланирована премьера песни в столице. Сейчас это заведение полностью уничтожено. Артистка говорит, что чудом спаслась и в момент атаки не находилась в гостиничном номере, поскольку задержалась на встрече. Исполнительница признается, что все произошло прямо у нее на глазах, а взрывная волна настолько была мощной, что ее авто отбросило. Алина Гросу выразила искренние соболезнования всем, кто пострадал в результате циничного преступления РФ.
«Это ключ от моего номера, куда я заселилась по приезду в столицу, чтобы провести премьеру песни. Один из этих номеров мой, вернее оконная рама от него. Все случилось на моих глазах. Ударной волной отбросило мой автомобиль. Я просто задержалась на встрече и не зашла внутрь… Слава Богу, что мой сын с бабушкой не ждали меня там. Искренние соболезнования всем, кто потерял близких и пережил этот ад», — поделилась артистка.
Напомним, певица Светлана Тарабарова тоже с семьей пережила этот обстрел, поскольку ее дом расположено неподалеку. После ужасных событий исполнительница приняла сложное решение — она эвакуировала детей и раскрыла, где они будут жить.