Удивленная Наталья Могилевская насмешила реакцией на козу в центре Киеве

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась курьезной ситуацией прямо в центре столицы.

Забавным видео певица поделилась в своем Instagram. На кадрах артистка во время прогулки по вечернему городу лицом к лицу встретилась с двумя домашними козами. Животные также наслаждались красивыми видами центра Киева и расслабленно жевали листья с кустов. Судя по реакции знаменитости, она не ожидала встретить подобных гостей города, поэтому сразу же начала снимать происходящие события.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья задала соответствующий риторический вопрос своим поклонникам. Певица отметила, что не понимает, что козы делают в центре Киева возле Михайловского Златоверхого собора.

Реклама

"Крещатик сегодня решил превзойти себя", — удивленно подписала сторис Наталья.

Через несколько секунд Могилевская таки нашла человека, который потенциально мог знать животных и начала общаться с мужчиной. Оказывается, одну из коз зовут Раиска, что также немало порадовало певицу.

Хозяин Раиски продемонстрировал Наталье, как правильно кормить животных, поэтому звезда сразу же начала угощать их вкусняшками. Более того, во время необычного знакомства звезда успела сфотографироваться с неожиданными "знакомыми".

Дата публикации 14:45, 01.10.25 Количество просмотров 12 Наталия Могилевская наткнулась на коз в центре Киева

Напомним, недавно Наталья Могилевская с доченькой насладилась массажем и рассекретила свои "места силы". Артистка показала, с чего начинает свой день и какие ритуалы помогают ей восстанавливать энергию.