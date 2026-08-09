Уехал за границу и подвергся критике: Слава Дёмин резко ответил на упреки о "бегстве"

Слава Дёмин / © instagram.com/slavademin_official

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Ведущий Слава Дёмин уехал за границу во время войны и объяснил, на каких основаниях пересек границу и почему его поездка вызвала обсуждение в Сети.

Звезда недавно сообщил, что уехал в отпуск. Он опубликовал фото из автомобиля, не раскрывая подробностей своего маршрута. Впоследствии Демина заметили за пределами Украины. Это сразу привлекло внимание пользователей. В соцсетях начали появляться предположения о возможном незаконном выезде. Некоторые даже обвинили шоумена в попытке уклониться от мобилизации.

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В конце концов Слава решил лично отреагировать на обвинения и объяснить ситуацию.

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«Уезжать могу с 2022 года. Уезжал и за помощью волонтеров, и не только. Рассказывал об этом несколько раз. Бежать из страны не собираюсь. Скоро вернусь», — написал он

Слава Дёмин / © instagram.com/slavademin_official

Дёмин подчеркнул, что его военно-учетные документы в порядке, а право на пересечение границы у него есть на законных основаниях. По словам ведущего, ранее он уже пользовался этим правом, в частности для поездок, связанных с волонтерской деятельностью.

«Не считаю правильным показывать поездки за границу в такое время. Черные очки и кепки не надеваю и не прячусь», — заявил Дёмин.

Напомним, недавно Слава Дёмин купил новую машину за более чем 30 тыс. долларов и поразил всех тем, как его старую машину повредила ракета.

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