Скандал вокруг хита Анны Тринчер: российский след, заявления об "угрозах" и ответ команды

Анна Тринчер, Владимир Курто

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Певица Анна Тринчер оказалась в эпицентре громкого скандала из-за хита «Маргарита». Команда артистки отреагировала на волну обвинений в развернутом комментарии.

Причиной стали заявления о возможной связи одного из авторов композиции с российским шоу-бизнесом, а также заявления издания «МУЗВАР» о давлении на журналистов, исследовавших историю создания песни.

Так, на днях артистка выпустила новую песню, главной идеей которой должна стать легкость, лето, танцы и хорошее настроение. «Маргарита» сразу стремительно начала набирать обороты и возглавляла музыкальные тренды. А в ярком клипе сразу снялось несколько известных звезд украинского ТВ.

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Однако журналисты издания «МУЗВАР» обратили внимание именно на состав команды, которая работала над «Маргаритой». В результате оказалось, что музыку написал Владимир Курто. По информации издания, он родом из Донецка, но уже много лет живет в Москве и сотрудничает с представителями российского шоу-бизнеса, среди которых, например, Дима Билан, Григорий Лепс.

Песня Анны Тринчер «Маргарита» — состав команды

Владимир Курто

Кстати, именно путинист Григорий Лепс способствовал переезду композитора. Ранее Курто рассказывал, что много лет тому назад эмигрировал из Киева в Москву, чтобы сотрудничать с одиозным артистом в его студии. Правда, даже кровавые преступления РФ не останавливают Владимира от пения дифирамбов столице государства-террористки во время войны.

Журналисты обратились к пиар-команде Анны Тринчер с просьбой прокомментировать ситуацию. «МУЗВАР» утверждает, что вместо объяснений издание столкнулось с давлением. В частности, редакция заявила, что по запросу им ограничили коммуникацию с другими артистами агентства, с которым сотрудничает Анна.

Более того, «МУЗВАР» забил тревогу и из-за давления. Издание опубликовало сообщения с угрозами от неизвестного мужчины по имени Богдан. По словам редакции, незнакомец манипулировал ими с целью убрать публикацию об «Анне Т.» в тот период, когда они готовили материал именно об Анне Тринчер. Сейчас «МУЗВАР» предоставил все собранные материалы в правоохранительные органы и планирует разрешать конфликт в правовом поле.

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Скриншоты переписки МУЗВАР с Богданом

«В сообщениях говорилось о том, что в случае публикации информации об Анне Т. (известной женщине из украинского шоу-бизнеса) „не будет Музвара“ и „не будет премии“. В то же время пользователь предлагал редакции своеобразное „ненападение“ и диджитал-взятку в качестве „другого громкого инфоповода“ при условии отказа от публикации этого материала», — пишет «МУЗВАР».

Издание также утверждает, что после журналистского запроса с просьбой разъяснить ситуацию, кредиты песни были все же изменены. Если сначала автором музыки был указан Владимир Курто, то впоследствии у данных о создателях появилось вместо него другое имя — Сергей Назаров. «МУЗВАР» заявил, что зафиксировал обе версии указанной команды.

Песня Анны Тринчер «Маргарита» — состав команды после перемен

Реакция команды Анны Тринчер на скандал

Такие изменения в авторстве сразу вызвали большой резонанс в Сети. Поэтому редакция сайта ТСН.ua обратилась к команде Анны Тринчер за официальным комментарием. Представители артистки объяснили нам, что права на композицию были приобретены у гражданина Украины, выступавшего правообладателем трека.

По словам команды, соответствующий договор был заключен еще в 2021 году, а само соглашение осуществлялось не непосредственно с автором музыки, а из-за музыкального брокера, ранее выкупившего права на композицию.

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В команде также отметили, что Анна Тринчер «не была знакома с автором песни Владимиром Курто, не имела с ним никаких контактов и никогда не сотрудничала с ним». После того, как стало известно о возможных связях композитора с российской музыкальной индустрией, команда решила убрать его имя с кредитов релиза.

«Решение удаления этого автора было продиктовано желанием не популяризировать автора, связанного с российской музыкальной индустрией, о чем мы узнали после выхода трека и не несем коллективной ответственности за третьи стороны договора в течение пяти лет с момента приобретения песни. Именно поэтому сегодня мы стремимся максимально дистанцировать этот релиз от ассоциаций с российским музыкальным рынком», — отметила команда певицы.

Анна Тринчер / © instagram.com/jannatrincher

Отдельно представители Анны Тринчер прокомментировала заявления «МУЗВАР» о якобы угрозах журналистам. В NAME PR категорически отрицали какую-либо причастность к подобным сообщениям и отметили свою позицию.

«Что касается сообщений с угрозами, мы еще раз подчеркиваем: NAME PR не имеет к ним никакого отношения. Мы категорически не поддерживаем какого-либо давления на журналистов. Мы не считаем целесообразным комментировать неподтвержденные утверждения, основанные на предположениях, частной переписке или скриншотах без установленного происхождения и доказательной силы, а наоборот подрывает репутацию честной журналистики. Со своей стороны мы предоставили МУЗВАР всю информацию, которой мы располагаем, и открыто объяснили обстоятельства приобретения прав и позицию команды», — говорится в заявлении.

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В то же время NAME PR уверяет, что предоставили редакции «МУЗВАР» всю информацию, которой владели по поводу приобретения прав на песню, и выступают за «конструктивный диалог между медиа и представителями музыкальной индустрии».

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