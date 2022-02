"Угрозы" Вакарчука уйти из шоу и слезы Потапа: каким был пятый выпуск "Голосу країни-12"

Эфир удивлял также появлениями звезд на сцене.

На канале "1+1" состоялся пятый эфир 12-го сезона вокального шоу "Голос країни".

Открыл эпизод 22-летний массажист Александр Олещук из села Жовтанцы Львовской области. Сцена "Голосу" – первая для исполнителя, впрочем, он поет постоянно. Родители парня выступают на свадьбах, где иногда пел и он. По его словам, людям нравится его исполнение, и теперь он решил попробовать свои силы в главном вокальном проекте страны. А покорять тренеров участник решил с песней Леонарда Коэна Hallelujah. Первым свое кресло развернула Оля Полякова. Также нажала на красную кнопку Надя Дорофеева. Впрочем, своим наставником он выбрал DOROFEEVA.

Следующим на сцену вышла группа GULI GULI. Женское трио миксует украинский фольклор с мировыми хитами. Для звездных тренеров коллектив подготовил необычный сюрприз – на музыку из хита The Weeknd – Blinding Lights они положили украинскую песню. Девушкам удалось развернуть кресло Потапа и попасть к нему в команду.

Третьей попробовала свои силы 30-летняя Лаура Утеутова из Казахстана. Девушка призналась, что мечтает попасть в команду Нади Дорофеевой. Для этого она выбрала трек певицы "Почему". Впрочем, к сожалению, исполнительнице не удалось развернуть ни одно тренерское кресло. Со своей стороны Надя призналась, что хотела нажать на кнопку, но услышала, что на низких нотах Лауре было сложно петь.

Среди участников пятого выпуска также была 22-летняя Дарья Забелина из пгт Шпиков Винницкой области. Она нигде не училась вокалу, но поет в ресторанах Винницы и уже имеет своих поклонников. По словам исполнительницы, "Голос" – единственная для нее возможность заявить о себе на всю страну. На "слепых прослушиваниях" девушка чувственно исполнила песню Тины Кароль "Твої гріхи". Голос Дарьи заинтересовал Святослава Вакарчука, Потапа и Надю Дорофееву. Между наставниками началась борьба за участницу. Более того, Вакарчук настолько хотел видеть певицу в своей команде, что даже "пригрозил" уйти из проекта.

"Из уважения ко всем академическим певцам, к тем, кто учился, у меня нет никакого снобизма, как у тоже человека-самоучки и я считаю, что круто, когда человек учится. Но у вас было по-хорошему слышно, что у вас нет поставленной вокальной школы, и это, возможно, то, что меня самого задело. Я учился петь душой, сердцем, и я слышу, что вы это делаете так же. Мне бы так хотелось, чтобы люди, поющие душой, все собирались в моей команде. Если вы ко мне не пойдете, я, пожалуй, уйду из проекта", – заявил Святослав.

В результате участница продолжает бороться за победу в команде Вакарчука.

Следующим продемонстрировал свой талант 27-летний Нарек Амирян из Армении. Несколько месяцев назад он впервые увидел видео "Голосу країни" на YouTube и без колебаний подал заявку на кастинг. Нарек не имеет вокального образования, а в Армении работает хирургом. Участник признался, что хочет научиться профессионально петь, но покидать хирургию не планирует. На слепых прослушиваниях он спел песню Luciano Pavarotti – Nessun dorma. Участник ошарашил наставников своим пением и развернул все кресла. А своей тренершей он выбрал Дорофееву.

Также в этом выпуске выступил Михаил Герасимчук. Приехавший из Запорожья парень, учился в металлургическом колледже. Впрочем, душа его лежит к творчеству. Участник мечтает стать певцом, а также открыть собственную музыкальную школу. На сцене "Голосу країни" он исполнил хит MONATIK – JOMO | Зажигать. Михаилу удалось развернуть кресло Потапа. Со своей стороны Герасимчук признался, что и мечтал попасть в команду продюсера.

Далее на сцену вышла 23-летняя Виктория Литвинчук из Хмельницкой области. Девушка была участницей первого сезона "Голос. Діти" и дошла до прямых эфиров. В девятом сезоне взрослой версии шоу вокалистку постигла неудача – к ней никто не развернулся. На этот раз она все же верит в то, что развернет кресло своего тренера. Виктория перепела хит It's A Sin группы Pet Shop Boys. Ей удалось развернуть кресло Оли Поляковой.

Испытал свои силы и 20-летний Андрей Григорский. Парень приехал на шоу из Ивано-Франковской области. Он поделился, что выражение "Музыка лечит" – о нем. Так, в 10 лет у Андрея диагностировали синдром Туретта – навязчивый нервный тик. Впрочем, бороться с заболеванием ему помогает именно вокал. На сцене участник спел "Ти дочекайся мене" Александра Пономарева. Впрочем, к сожалению, никто из четырех тренеров не нажал красную кнопку. Несмотря на это, участник все же попал в следующий этап. Пятая команда "Другий шанс", где тренерами стали Андрей Мацола и Александра Зарицкая, дала ему возможность продолжить участие в проекте и посоревноваться за победу.

Вернулась на "Голос країни" Карина Столаба из Ивано-Франковска. 18-летняя певица принимала участие в "Голос.Діти-5". Она была в команде группы "Время и Стекло" и сумела дойти до финала. И вот, через три года девушка решила еще раз попробовать свои силы уже в "Голосі країни". На слепых прослушиваниях она исполнила хит What's Up группы Non Blondes. В результате на красную кнопку нажали все тренеры. Интересно, что голос Карины Надя не узнала. А вот своим наставником Карина на этот раз выбрала Потапа.

Пришел на вокальное шоу и 33-летний Александр Захаров из Винницкой области. Мужчина работает учителем английского языка в школе Хмельника. Впрочем, он мечтает о сцене. На сцене Александр спел песню группы "Океан Эльзы" — "Мить". Но ему не удалось развернуть ни одно кресло. В частности, Святослав Вакарчук поделился, почему не нажал кнопку. Он отметил, что если бы участник выбрал другую его лирическую песню, то, возможно, звезда мог бы отвлечься от контекста песни и нажал на кнопку. Как оказалось, "Мить" Вакарчук написал о тяжелораненом бойце АТО Вадиме Долгоруке.

"Он потерял сознание, но пролежал почти трое суток и выжил. Поскольку он лежал долго на снегу, обморозил все, он потерял еще и две ноги. Я очень переживал, как я его увижу, а когда я его увидел – он улыбался. Был счастлив, что он жив, пережил все это и имеет возможность дышать и видеть мир. Он настолько меня тогда вдохновил. Весна, которая наступает через мгновение – о нем", – поделился певец.

Посетила "Голос країни" и 23-летняя Валерия Бутурлина из города Никополь. Девушка работает преподавательницей вокала и обучает 16 учеников от 4 лет и до 30+. Ученики также мечтают увидеть свою наставницу на сцене и побудили Валерию прийти на "Голос країни". На слепых она исполнила хит Селин Дион – All By Myself и развернула всех тренеров. Своей тренершей Валерия выбрала Олю Полякову.

Попробовал покорить тренеров и Александр Коржов из Запорожья. 21-летний парень с детства занимался разными видами спорта, в частности, каратэ. В 15 лет Коржов потерял отца. Семья испытывала финансовые трудности. Впрочем, тренер, веривший в Александра, первое время оплачивал за него тренировки, чтобы перспективный спортсмен не оставлял занятия. Но со временем Саша все же ушел из спорта, поскольку каратэ – не из дешевых видов спорта. Но в течение жизни его сопровождала музыка. В частности, юноша выступал в школе. Он признался, что 10 лет смотрел "Голос країни". Участием у "слепых" он уже считает победой, впрочем, уже надеется развернуть хотя бы одно тренерское кресло. На сцене Саша перепел хит группы HammAli & Navai – "Птичка". Своим исполнением участник заинтересовал Святослава Вакарчука, который и нажал красную кнопку.

Приняла участие в шоу и 26-летняя киевлянка Валерия Слюзалек. Она объединяет в своих песнях разные стили, а покорять тренеров решила с треком KALUSH и Skofka – "Додому". Первым нажал кнопку Святослав Вакарчук. В последний момент все остальные тренеры тоже развернули свои кресла. Когда наступило время выбирать своего звездного наставника, исполнительница пошла в команду Потапа. Впрочем, неожиданно за кулисами Веронику встречали и авторы трека. По просьбе тренеров, вместе с участницей они спели "Додому".

Последней в этом выпуске вышла на сцену автор песен и исполнительница Екатерина Офлиян. Ее треки поют популярные артисты, такие как KAZKA, Тина Кароль и другие. Девушка пришла на проект, чтобы наконец-то выйти из тени артистов и доказать себе, что она стоит быть услышанной. На сцене "Голосу" 32-летняя Екатерина исполнила свой авторский трек "Найти своих", который написала для Тины Кароль. Но в Офлиян не повернулся ни один из тренеров. Тем временем на сцену неожиданно вышла сама Тина Кароль. Они вместе спели "Найти своих" и трогали зрителей и тренеров. В частности, Потап не сумел сдержать слез. Впрочем, на этом участие Кати в шоу не завершилось. Ее выбрали Андрей Мацола и Александра Зарицкая в команду "Другого шансу".

Посмотреть полные выпуски "Голосу країни" вы можете на 1+1 video.

