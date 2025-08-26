- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 425
- Время на прочтение
- 1 мин
Уилл Смит оказался в центре громкого скандала из-за ИИ
Артиста обвиняют в фейковых видео с фанатами.
Американский актер и певец Уилл Смит подвергся волне критики после публикации видео со своего летнего тура Based on a True Story в Великобритании.
В ролике, выложенном на его официальном YouTube-канале, зрители заметили признаки искусственной генерации: лица людей в толпе были размыты или неестественно искажены, а на руках кое-где появилось шесть пальцев, об этом пишет The Independent.
Фанаты отреагировали эмоционально и не скрывали возмущения. В комментариях писали, что Смит "унижает себя", используя искусственный интеллект для создания атмосферы концерта, а также упрекали артиста в неуважении к настоящим зрителям.
Сейчас видео с YouTube уже удалено, однако публикация от 12 августа осталась на странице Смита в Instagram.
Официальных заявлений певец пока не делал.