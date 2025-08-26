Уилл Смит оказался в центре громкого скандала из-за ИИ

Уилл Смит / © Associated Press

Американский актер и певец Уилл Смит подвергся волне критики после публикации видео со своего летнего тура Based on a True Story в Великобритании.

В ролике, выложенном на его официальном YouTube-канале, зрители заметили признаки искусственной генерации: лица людей в толпе были размыты или неестественно искажены, а на руках кое-где появилось шесть пальцев, об этом пишет The Independent.

Фанаты отреагировали эмоционально и не скрывали возмущения. В комментариях писали, что Смит "унижает себя", используя искусственный интеллект для создания атмосферы концерта, а также упрекали артиста в неуважении к настоящим зрителям.

Сейчас видео с YouTube уже удалено, однако публикация от 12 августа осталась на странице Смита в Instagram.

Официальных заявлений певец пока не делал.