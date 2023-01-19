Уилл Смит опубликовал видео с русскоязычной песней и нарвался на критику

Голливудский актер Уилл Смит попал в скандал, опубликовав ролик, где играет русскоязычная песня.

В Instagram знаменитость поделился новым роликом, где показал, как создаются спецэффекты в фильмах. Впрочем, внимание пользователей привлекла русскоязычная песня, сопровождавшая ролик. В частности, в видео был использован ремикс на композицию армянского исполнителя Xcho. Артист славится тем, что развивает свое творчество в России, уплачивая тем самым налоги, которые пойдут в том числе и на поддержку войны в Украине. Исполнитель сотрудничает с французской компанией Believe Music, от 24 февраля, которая не прекратила деятельность в РФ. Xcho также ни разу не высказался против войны в Украине.

Уилл Смит, опубликовав видео с этой песней, продвигает русскоязычное творчество. В комментариях под видео актеру объяснили, что использовать такие композиции – это спонсировать войну в Украине и убийства украинцев.

Использование российской музыки – это плата за российские ракеты, убивающие людей в Украине.

Россия каждый день убивает мирных людей и детей в Украине. Слушать русскую музыку, есть их еду, смотреть их фильмы – это стыд!

Пользователи попросили Уилла удалить видео с этой песней, если он не поддерживает кровавую войну, которую развязала Россия.

Эй, Уилл! Русская музыка в вашем видео – это фигня. Пожалуйста, не используйте эту песню, если вы действительно поддерживаете Украину.

Зато видео пришлось по душе россиянам, которые поддерживают войну в Украине, и российским ботам, которые оправдывали агрессию России. Жители страны-агрессора в комментариях писали оскорбительные вещи украинцам, прославляли РФ и использовали российские террористические символы.

Впрочем, пользователи и им доступно объяснили ситуацию. Они отметили, что Смит, вероятно, даже не догадывается, что именно за песня играла на видео. Пользователи пристыдили россиян, которые вместо того, чтобы бороться за свободу слова и свои права, нападают на жителей соседней страны.

Людям, которые умеют думать. Уиллу нравится видео. Он сказал это в описании. Но не думаю, что он обратил внимание на песню. Так что обратите на это внимание. И я также хочу сказать несколько слов россиянам, которые так гордятся песней. У вас нет ни души, ни гордости, ни человечности. Вместо того чтобы бороться за свои права в своей стране, вы как рабы нападаете на другие страны и людей вокруг вас. Вы все еще рады песне?

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