Уилл Смит отреагировал на слухи о своей сексуальной ориентации и действительно ли он гей

Вокруг американского актера Вилла Смита и его бывшего помощника Билаала назревает громкий конфликт.

Экс-помощник знаменитости неожиданно заявил, что он гей. В подтверждение своих слов он рассказал историю, как застал Смита во время интима с актером Дуэйном Мартином, коллегой Вилла по сериалу "Принц из Беверли-Хиллз". Он якобы случайно стал свидетелем этого, когда зашел в гримерку Дуэйна.

"Я открыл дверь в гримерку Дуэйна, и тогда я увидел, что Двейн занимается сексом с Виллом", — убеждает Биаал, пишет Daily Mail.

Дуэйн Мартин / Фото: Associated Press

Уилл Смит уже отреагировал на скандальные признания своего бывшего помощника. Представители актера заявили, что слова Биаала – это полный бред.

"Эта история полностью сфабрикована, а утверждения однозначно ложны", — заявил представитель Смита, пишет TMZ.

Уилл Смит / Фото: Associated Press

Жена актера Джада Пинкетт-Смит тоже не осталась в стороне от скандальных обвинений. Она уверяет, что бывший наставник ее мужа специально оболгал актера. Дело в том, что в свое время Биаал помогал Смиту с выпуском мемуаров, но остался недоволен своим гонораром. Джада убеждена, что там таким образом он мстит ее мужу. Также супруга актера заявила, что они будут обязательно подавать заявление в суд.

"Мы обязательно подадим в суд. Одно дело, когда ты просто озвучиваешь о ком-то свое мнение, и другое, когда начинаешь писать непристойные истории", — возмутилась Джада.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит / Фото: Associated Press

Напомним, недавно супруга Вилла Смита шокировала заявлением, что они якобы разошлись семь лет назад и не живут вместе. По словам Джады, между ними уже нет романтических отношений, однако они все еще пытаются сохранить брак.

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