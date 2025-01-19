Уилл Смит показал редкое фото мамы-красавицы, которой исполнилось 88 лет

У родного человека актера день рождения.
Известный американский актер Уилл Смит, который с женой ждет появления третьего ребенка, рассказал о празднике в семье.
На днях, 18 января, маме Смита Кэролайн Брайт исполнилось 88 лет. Поэтому в своем фотоблоге 55-летняя знаменитость опубликовала их счастливое общее фото. На изображении улыбающееся семейство позирует в объятиях и одело образы, состоявшие из полностью черной гаммы.
"Празднование дня рождения мамы! 88 сегодня!" – восхитил актер.
Поклонники, в свою очередь, не могли пройти мимо особого события. Поэтому поздравили Кэролайн в комментариях под публикацией, выразив самые искренние пожелания и отметив ее сильное сходство с сыном.
- С днем рождения, лучшие пожелания
- Спасибо, что подарили нам такого удивительного легендарного человека. С днем рождения, госпожа Смит
- С днем рождения самую красивую маму. Пусть ее любовь властвует вечность
Напомним, недавно украинская балерина Екатерина Кухар также отпраздновала свой день рождения. Знаменитость в 43 года сняла смешное видео с дочерью от Стоянова и наглядно показала, как быстро проходят ее годы жизни.
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