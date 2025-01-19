Уилл Смит показал редкое фото мамы-красавицы, которой исполнилось 88 лет

Известный американский актер Уилл Смит, который с женой ждет появления третьего ребенка, рассказал о празднике в семье.

На днях, 18 января, маме Смита Кэролайн Брайт исполнилось 88 лет. Поэтому в своем фотоблоге 55-летняя знаменитость опубликовала их счастливое общее фото. На изображении улыбающееся семейство позирует в объятиях и одело образы, состоявшие из полностью черной гаммы.

"Празднование дня рождения мамы! 88 сегодня!" – восхитил актер.

Уилл Смит с мамой / Фото: instagram.com/willsmith

Поклонники, в свою очередь, не могли пройти мимо особого события. Поэтому поздравили Кэролайн в комментариях под публикацией, выразив самые искренние пожелания и отметив ее сильное сходство с сыном.

С днем рождения, лучшие пожелания

Спасибо, что подарили нам такого удивительного легендарного человека. С днем рождения, госпожа Смит

С днем рождения самую красивую маму. Пусть ее любовь властвует вечность

Напомним, недавно украинская балерина Екатерина Кухар также отпраздновала свой день рождения. Знаменитость в 43 года сняла смешное видео с дочерью от Стоянова и наглядно показала, как быстро проходят ее годы жизни.

Екатерина Кухар показала, как с дочерью встретила свое 43-летие

Читайте также: