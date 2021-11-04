Уилл Смит признался, что хотел убить отца: "Он так ударил маму, что она плевала кровью"

Уилл Смит признался, что хотел убить отца: "Он так ударил маму, что она плевала кровью"

Звезда говорит, что его отец был алкоголиком.

Известный голливудский актер Уилл Смит рассказал о домашнем насилии, свидетелем которого он стал в детстве.

Артист говорит, что его отец был жесток. Кроме этого, мужчина употреблял много алкоголя, хотя на премьеры фильмов, в которых принимал участие Уилл, всегда приходил трезвым.

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К слову, актер рассказал, что когда ему было всего девять лет, он стал свидетелем того, как его отец сильно избил мать.

"Когда мне было девять лет, я увидел, как мой отец так сильно ударил мою маму по голове, что она потеряла сознание. Я видел, как она плевалась кровью", — вспомнил жуткую историю актер, пишет People.com.

Этот инцидент запомнился Виллу на всю жизнь. Он долго не мог простить себя за то, что не помог матери. Кроме того, знаменитость мечтал отомстить отцу.

Уилл Смит / Getty Images

"В детстве я всегда говорил себе, что однажды отомщу за свою мать. Когда стану достаточно большим, когда стану достаточно сильным, когда перестану быть трусом, я убью его", — откровенно рассказал Смит.

Впрочем, актер смог подавить в себе эту боль. Даже когда мужчина был болен, Уилл ухаживал за ним. Отца актера не стало в 2016 году.

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