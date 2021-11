Уилл Смит признался, что задумывался о самоубийстве.

Артист снял документальный сериал.

Известный голливудский актер Уилл Смит поделился с поклонниками потрясающим признанием.

Артист снял документальный сериал под названием The Best Shape Of My Life ("Лучшая форма моей жизни"). В нем актер рассказал историю своего потрясающего похудения.

Трейлер к сериалу Уилл разместил на своей странице в Instagram.

Впрочем, актер также рассказал о своих ментальных проблемах. Он признался, что задумывался о самоубийстве.

"Это был единственный раз в моей жизни, когда я когда-нибудь задумывался о самоубийстве", – поделился Смит.

Однако актер не уточнил, о каком именно периоде его жизни идет речь.

К слову, сериал выйдет на большие экраны 8 ноября.

