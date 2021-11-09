Уилл Смит рассказал, как пил психотропный чай и учился тантрическому сексу из-за разрыва с женой

Актер тяжело переживал временный разрыв с супругой.

Американский актер Уилл Смит рассказал о кризисе в отношениях с женой Джадой.

Так, пара в браке более 24 лет. Впрочем, в 2011-м между влюбленными "появилась пропасть". В своей новой книге под названием "Уилл" актер рассказал, что они временно расстались с любимой после того, как она не оценила сюрприз Уилла по случаю ее дня рождения. Тогда Уилл в отчаянии пробовал практически все, чтобы расслабиться. В частности, он обратился к шаману, передает издание Independent.

Так, у шамана звезда выпил предложенный им психотропный отвар из растений, известный под названием аяуаска.

"Я плыл глубоко в открытом космосе... Я был в триллионах световых лет от Земли", — вспомнил свои ощущения Смит и добавил, что пил аяуаску 14 раз.

Уилл Смит / Associated Press

После этого актер посетил эксперта по тантрическому сексу и узнал детали этой практики. Тогда актер признался наставнице, что мечтает о гареме.

Напомним, кризис в отношениях Уилла и Джади наступил после празднования ее 40-летия. Вечеринку для любимой актер планировал три года. В частности, он пригласил ее любимых художников, организовал соревнования по гольфу, а также выступление певицы Мэри Джей Блайдж. Актер также подготовил фильм с кадрами спокойной бабушкой Джады, впрочем, она не оценила старания избранника и назвала этот праздник "самым отвратительным проявлением эго, который она когда-либо видела в жизни". После этого Уилл и Джада расстались, но вскоре возобновили отношения.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит / Associated Press

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