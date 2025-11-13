Уилл Смит удивил необычной семейной встречей с экс-супругой и возлюбленной на 33-летии сына

Уилл Смит / © Associated Press

Реклама

Американский актер Уилл Смит сплотил семью на 33-й день рождения своего сына Трея.

Празднование состоялось 11 ноября, и на него пришли его бывшая жена — актриса Шери Зампино — и избранница Джада Пинкетт-Смит. Шери поделилась в Instagram снимком, на котором Уилл и Джада стоят по обе стороны от именинника. На фото также присутствует 27-летний Джейден, сын актера от Джады. В подписи к фото Зампино не сдержала эмоций:

«Вау! Сын, тебе уже 33! Какое же это настоящее счастье — видеть, какой светлой, благородной душой ты являешься! Твой свет заразителен, а любовь, доброта и милосердие, с которыми ты живешь и движешься по миру, — это честь, привилегия и радость наблюдать. Сказать, что я горда быть твоей матерью, — значит лишь коснуться поверхности той глубины благодарности и любви, которые я испытываю к тебе. Пусть этот 33-й оборот вокруг Солнца станет для тебя порталом в новое измерение блеска и достатка!» — тепло подписала пост экс-возлюбленная Уилла Смита.

Реклама

Напомним, Уилл и Шери были женаты в начале 1990-х — брак продлился около трех лет. Через два года после развода актер женился на Джаде Пинкетт-Смит. Как известно, Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит поддерживают полигамные отношения. Однако в 2023 году пара удивила публику признаниями: они разошлись еще в 2016 году, но сознательно решили официально не расставаться.

Напомним, недавно актриса Гвинет Пэлтроу впервые за долгое время показала редкие кадры со своим 19-летним сыном. Знаменитость удивила фанатов тем, как по-взрослому выглядит юноша.