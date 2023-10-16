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Уилл Смит удивил реакцией на заявление жены, что они разошлись семь лет назад

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Уилл Смит удивил реакцией на заявление жены, что они разошлись семь лет назад

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит / Фото: Associated Press

Джада тоже сделала заявление об официальном разводе с мужем.

Известный американский актер Уилл Смит отреагировал на заявление жены, актрисы Джады Пинкетт-Смит, что они семь лет назад разошлись и не находятся в романтических отношениях.

Звезда Голливуда отметил, что откровенности избранницы натолкнули его на размышления. В частности, Уилл Смит поделился, что был "эмоционально слепым" к переживаниям жены.

"Когда ты прожил с кем-то более половины своей жизни, наступает своего рода эмоциональная слепота. И ты слишком легко можешь потерять чувствительность к скрытым нюансам и тонкой красоте человека", — высказался актер, пишет Daily Mail.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит / © Associated Press
Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит / Фото: Associated Press

Между тем сама Джада предполагает, что они с Уиллом найдут общий язык и смогут примириться. Как говорит актриса, ее муж, которому сейчас 55 лет, стареет, так что рядом с ним должен быть человек, который будет заботиться о нем. 52-летняя Джада заявила, что она еще достаточно молода, поэтому должна заботиться о Смите.

"Вы знаете, он стареет. Ему нужен человек, который будет рядом с ним и будет заботиться о нем. Этим человеком буду я", — отметила Джада.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит / © Associated Press
Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит / Фото: Associated Press

Напомним, недавно Джада Пинкетт-Смит заявила, что семь лет назад разошлась с Уиллом Смитом. По ее словам, они не оформляли развод, но не жили вместе и не находились в романтических отношениях.

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Дата публикации
Просмотры
1190
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