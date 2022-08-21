Уилл Смит возвращается в кино: получил второй шанс после скандала на "Оскаре"

Голливудский актер Уилл Смит продолжит работу над проектами Netflix после громких скандалов на "Оскаре".

Ссора с комиком Крисом Роком на церемонии вручения кинопремии чуть не стоила американскому актеру Виллу Смиту карьеры. После звонкой пощечины на сцене "Оскара" сотрудничать со звездой Голливуда отказались несколько кинокомпаний.

Однако совсем недавно Смит публично извинился перед Роком и, кажется, это сработало. Как сообщает издание Daily Mail, возобновить работу с актером готова компания Netflix.

Уилл Смит / Фото: Associated Press

Стриминговый сервис согласился взяться за съемки биографической ленты о жизни Смита, которая была запланирована еще до "отмены" звезды в Голливуде.

"Он извинился и исчез из поля зрения. Этого времени хватило, чтобы пыль осела", — рассказал инсайдер.

Кроме того, Netflix планирует не оставлять ссору Смита и Рока без внимания, а хочет сделать ее частью сюжета будущего фильма об актере.

Уилл Смит и Крис Рок / Фото: Associated Press

"Возможно, пощечина и ее последствия являются ключевыми моментами в жизни Вилла и станут частью сюжетной линии его жизни", — добавил инсайдер.

Напомним, во время 94-й церемонии вручения "Оскара" лауреат премии Уилл Смит прямо на сцене ударил ведущего Криса Рока. Комик неудачно пошутил по поводу прически жены Смита – Джады, у которой почти нет волос из-за алопеции.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит / Фото: Associated Press

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