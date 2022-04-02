Уилл Смит вышел из Американской киноакадемии после скандала на "Оскаре"

Актер решил не дожидаться вердикта руководства.

Американский актер и режиссер Уилл Смит, оскандалившийся на церемонии "Оскар-2022", заявил, что выходит из Академии кинематографических искусств и наук США.

Так, знаменитость запомнился не только тем, что стал лауреатом 94-й церемонии, но и оплеухой ведущему мероприятия из-за его шутки о жене Смита. Поэтому Уилл решил покинуть Академию и не ждать вердикта руководства. Ведь в среду Академия инициировала дисциплинарное разбирательство против звезды. Об этом сообщает CNN.

Это значит, что звезда не сможет голосовать за номинированные фильмы на "Оскар". Впрочем, кардидатура актера по-прежнему будет иметь право на рассмотрение и номинацию на "Оскар" в будущем.

Уилл Смит / Associated Press

"Мои действия на 94-й церемонии вручения премии "Оскар" были поразительными, болезненными и непростительными. Список тех, кого я оскорбил, длинный и включает Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и мировую аудиторию. Я предал Академию. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и быть отмеченными за их выдающуюся работу. Я убит горем. Я хочу переключить внимание на тех, кто заслуживает внимания своими достижениями, и дать Академии вернуться к невероятной работе, которую она делает для поддержания творчества и артистизма в кино. Итак, я выхожу из состава Академии кинематографических искусств и наук и приму любые дальнейшие последствия, которые Совет считает целесообразным. Изменения требуют времени, и я полон решимости сделать все возможное, чтобы никогда больше не позволить насилию одержать верх над умом", — отметил Смит в официальном заявлении.

Напомним, во время 94-й церемонии вручения "Оскара" лауреат премии Уилл Смит прямо на сцене ударил ведущего Криса Рока. Комик неудачно пошутил по поводу прически жены Смита – Джады. У знаменитости почти нет волос из-за алопеции.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит / Associated Press

Рок со сцены сказал, что с такой прической она могла бы сниматься в картине Солдат Джейн-2. Через несколько секунд на сцене появился Смит и ударил Криса в лицо.

Уилл Смит и Крис Рок / Associated Press

Впоследствии Уилл прокомментировал свою драку на "Оскаре-2022".

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