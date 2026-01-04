Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах: реакция актера

Уилл Смит / © Associated Press

Американского актера и певца Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах.

Соответствующее заявление сделал скрипач Брайан Кинг Джозеф. Музыкант еще 30 декабря подал иск в Высший суд Калифорнии против Уилла Смита и компании Treyball Studios Management, Inc.

Скрипаль обвинил Уилла Смита в харассменте, мол, тот "намеренно подготавливал его к дальнейшей сексуальной эксплуатации" после того, как пригласил присоединиться к мировому туру "Основано на реальных событиях: 2025" в ноябре 2024 года, пишет People.

Брайан Кинг Джозеф утверждает, что во время гастролей произошел ряд неприятных для него событий. В частности, в марте 2025 года неизвестный ворвался в его гостиничный номер, при этом следов взлома не было. Скрипаль обнаружил оставленную записку с надписью "Брайан, я вернусь, будем только мы" с нарисованным сердцем. Также в комнате якобы были подброшены салфетки, бутылка пива, красный рюкзак, лекарство от ВИЧ с именем другого лица, серьга и документы о выписке из больницы неизвестного.

Уилл Смит / © Associated Press

Музыкант утверждает, что боялся, что в конце концов неизвестный вернется снова в его номер и будет заставлять вступить в сексуальные отношения. Брайан утверждает, что сообщил об инциденте персоналу отеля, полиции, а также команде Уилла Смита. Вместо этого скрипача лишили рабочего места в концертном туре актера. При этом музыканта якобы "пристыдили".

В заявлении скрипач утверждает, что инцидент вызвал у него тяжелые эмоциональные страдания, экономические потери, ущерб репутации и другие убытки. Более того, по словам Брайана, на фоне увольнения у него возникло посттравматическое стрессовое расстройство и другие психические заболевания.

Брайан Кинг Джозеф / © Associated Press

Уилл Смит уже отреагировал на обвинения. Сделал он это через своего адвоката. Актер все обвинения отрицает, назвав их ложными, безосновательными и безрассудными. Адвокат Уилла Смита уверяет, что правда на их стороне, и они это докажут.

"Обвинения господина Джозефа в отношении моего клиента являются ложными, безосновательными и безрассудными. Их категорически отрицают, и мы используем все доступные правовые средства, чтобы рассмотреть эти утверждения и обеспечить установление правды", - заявил адвокат актера.

