ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
172
Время на прочтение
1 мин

Украина изменит правила нацотбора на "Евровидение-2027": "Суспільне" назвало причину

В «Суспільному» объяснили, зачем такие изменения.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
"Евровидение-2027"

"Евровидение-2027" / © eurovisionworld.com

В Украине изменится формат проведения нацотбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2027», который состоится в Болгарии.

Об этом сообщает «Суспільне». Украина официально подтвердила, что будет участвовать в конкурсе. Дело в том, что выступление на «Евровидении» — это возможность громко напомнить миру об украинцах, а также в очередной раз привлечь внимание к ужасной войне, которую на территории страны развязала агрессор Россия.

Однако также сообщается, что изменится формат Национального отбора. В «Суспільному» пока не раскрывают подробности. Однако вещатель утверждает, что к таким мерам приходится прибегать из-за ситуации с безопасностью, а также из-за возможных вызовов зимнего периода.

Украина примет участие в «Евровидении-2027» / © instagram.com/suspilne.eurovision

Украина примет участие в «Евровидении-2027» / © instagram.com/suspilne.eurovision

«"Евровидение" сегодня — критически важный инструмент прямого взаимодействия с сотнями миллионов европейцев. Для Украины участие в конкурсе — это, прежде всего, про субъектность, защиту культурного суверенитета и возможность держать украинский контекст в фокусе мирового внимания вплоть до самого финала», — отметил председатель правления «Суспільного» Николай Чернотицкий.

Напомним, «Евровидение-2027» состоится в Болгарии, поскольку представительница именно этой страны одержала победу на 70-м песенном конкурсе. В 2027 году музыкальное соревнование пройдет в городе Бургас.

Пока еще неизвестно, какие именно страны будут участвовать в конкурсе. Однако одна уже категорически отказалась от поездки в Болгарию и назвала причину. Вместе с тем в 2027 году на «Евровидении» дебютирует Канада.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie