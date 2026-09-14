Украина изменит правила нацотбора на "Евровидение-2027": "Суспільне" назвало причину

"Евровидение-2027" / © eurovisionworld.com

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В Украине изменится формат проведения нацотбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2027», который состоится в Болгарии.

Об этом сообщает «Суспільне». Украина официально подтвердила, что будет участвовать в конкурсе. Дело в том, что выступление на «Евровидении» — это возможность громко напомнить миру об украинцах, а также в очередной раз привлечь внимание к ужасной войне, которую на территории страны развязала агрессор Россия.

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Однако также сообщается, что изменится формат Национального отбора. В «Суспільному» пока не раскрывают подробности. Однако вещатель утверждает, что к таким мерам приходится прибегать из-за ситуации с безопасностью, а также из-за возможных вызовов зимнего периода.

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Украина примет участие в «Евровидении-2027» / © instagram.com/suspilne.eurovision

«"Евровидение" сегодня — критически важный инструмент прямого взаимодействия с сотнями миллионов европейцев. Для Украины участие в конкурсе — это, прежде всего, про субъектность, защиту культурного суверенитета и возможность держать украинский контекст в фокусе мирового внимания вплоть до самого финала», — отметил председатель правления «Суспільного» Николай Чернотицкий.

Напомним, «Евровидение-2027» состоится в Болгарии, поскольку представительница именно этой страны одержала победу на 70-м песенном конкурсе. В 2027 году музыкальное соревнование пройдет в городе Бургас.

Пока еще неизвестно, какие именно страны будут участвовать в конкурсе. Однако одна уже категорически отказалась от поездки в Болгарию и назвала причину. Вместе с тем в 2027 году на «Евровидении» дебютирует Канада.

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