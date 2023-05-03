Украина на "Евровидении": самые громкие скандалы в истории участия нашей страны в конкурсе

Украина принимает участие в песенном конкурсе "Евровидение" с 2003 года. За эти 20 лет было немало скандалов.

В основном проблемы случаются еще во время Национального отбора, поэтому страна не без проблем выбирает своего представителя. Более того, бывало и такое, что Украина отказывалась от участия в конкурсе.

Однако обычно на самом "Евровидении" страна крайне редко попадает в скандалы. Однако есть несколько громких случаев, из-за которых Украине даже угрожала дисквалификация.

Редакция сайта ТСН.ua собрала самые громкие скандалы, связанные с "Евровидением", в которые попадала Украина.

Угроза дисквалификации группы "Ґринджоли" из-за конкурсной песни

Благодаря победе исполнительницы Русланы, "Евровидение" в 2005 году проходило в Киеве. От Украины на международном конкурсе выступала группа "Ґринджоли". Однако выступление украинского коллектива могло сорваться. А все потому, что в песне "Разом нас багато", которая стала неофициальным гимном Оранжевой революции, организаторы увидели политический подтекст. В частности, это касалось таких слов в композиции – "Фальсифікаціям - ні! Махінаціям - ні! Понятіям - ні! Ні - брехні! Ющенко - так! Ющенко - так! Це - наш президент!".

"Ґринджолам" предложили изменить слова песни или выступить с другой, иначе – дисквалификация. Коллектив выбрал первый вариант, спев "Разом нас багато" на английском языке, но куплет оставив на украинском. В конце концов европейский зритель не оценил конкурсную песню, поэтому группа "Ґринджоли" заняла 19-е место на "Евровидении-2005".

Отмена Верки Сердючки из-за песни Dancing Lasha Tumbai

В 2007 году на "Евровидении" Украину представлял шоумен Андрей Данилко в сценическом образе Верки Сердючки. На сцене конкурса артист исполнил песню под названием Dancing Lasha Tumbai. Однако россияне устроили настоящий скандал, ведь им слышались в композиции слова "Russia goodbye", что переводится как "Россия, прощай".

Андрей Данилко тогда выступал с официальными опровержениями, показывал строчки песни и объяснял, что они вообще не имеют никакого смысла. Однако в России Верку Сердючку начали отменять, и она исчезла из публичного пространства страны-агрессора.

Что интересно, когда началась полномасштабная война в Украине, Андрей Данилко измен слова песни, и теперь там действительно звучит "Russia goodbye".

Политический подтекст в песне Джамалы "1944"

В песне певицы Джамалы "1944", с которой она победила на "Евровидении-2016", россияне заметили политический подтекст. В частности, композиция посвящена трагическим событиям прошлого – депортации крымских татар с полуострова. Однако после аннексии Россией Крыма многие проводили параллели с современными событиями.

В общем, россияне обращались в Европейский языковой союз с просьбой проверить песню и дисквалифицировать Джамалу. Впрочем, в композиции "1944" никаких нарушений правил "Евровидения" не заметили.

Победа Maruv в нацотборе и отказ Украины от участия в "Евровидении"

В 2019 году на нацотборе разразился серьезный скандал. Тогда победила исполнительница Maruv, однако она гастролировала после 2014 года в России, более того, у нее был запланирован тур по стране-агрессоре. Однако в контракте НСТУ говорилось, что Maruv должна отказаться от концертов в РФ. Поначалу певица заявляла, что готова это сделать. Однако впоследствии Maruv отказалась от участия в "Евровидении-2019", сославшись на жесткие условия контракта НСТУ.

Maruv / Фото: instagram.com/maruvofficial

Незаконная поездка Alina Pash в Крым и поддельная справка от пограничников

В 2022 году Украину на "Евровидении" должна представлять певица Alina Pash, ведь она победила в нацотборе с песней "Тіні забутих предків". Однако исполнительницу дисквалифицировали, потому что в 2015 году артистка незаконно посещала аннексированный Россией Крым, прилетев на полуостров из Москвы.

Alina Pash / Фото: УНИАН

Однако Алина отрицала, что нарушала закон. В подтверждение своих слов она предоставила справку от пограничников, в которой говорилось, что она приехала в Крым автобусом из Украины. Впрочем, документ оказался фейковым. Оргкомитет дисквалифицировал Alina Pash. Тем временем на конкурс от Украины поехала группа Kalush Orchestra, занявшая первое место.

Фейковая справка Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

Скандал с баллами на "Евровидении-2022"

В прошлом году украинцы устроили громкий скандал из-за баллов жюри для участников "Евровидения". В частности, Украина поставила ноль Польше, Литве, Румынии, которые поддерживают страну в войне с Россией.

На жюри, в состав которого входили певица Ирина Федишин, продюсер Вадим Лисица, певец Андрей Капраль, мультиинструменталист Андрей Яцкив и киновед Лукьян Галкин, посыпался шквал критики.

Украинское жюри на "Евровидении-2022"

Впоследствии жюри извинилось за балы странам и объяснило, что Украине многие помогают, однако всем поставить высокую оценку невозможно.

Кстати, особенно досталось во время скандала исполнительнице Ирине Федишин, она заявила, что ей сложно было оценивать участников "Евровидения", ведь там присутствует много представителей ЛГБТ-сообщества.

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Наконец, в этом году состав профессионального жюри выбирали сами украинцы в "Дії".

Руслану не пригласили выступать на "Евровидении-2023"

Певица Руслана первой привезла в Украину победу. Артистка завоевала первое место на "Евровидении-2004" с песней Wild dance.

"Евровидение-2023" состоится в Ливерпуле от имени Украины, поэтому на сцене будут выступать немало украинских артистов, которые участвовали в конкурсе. А вот Руслану не пригласили.

Впоследствии Оргкомитет заявил, что артистка будет выступать, но сейчас с ней ведутся переговоры. Через несколько дней появилась информация, что Руслана споет, но из Киева. Так утверждал креативный директор "Евровидения-2023" Герман Ненов. Однако Руслана это опровергла, ведь она будет физически находиться в Великобритании.

Руслана / Фото: Getty Images

Наконец, Ненов заявил, что победительница "Евровидения-2004" все же будет привлечена к конкурсу. По словам креативного директора, у Руслана будет "особая миссия", какая именно – пока неизвестно. Однако ясно, что полноценного выступления на сцене Ливерпуля у певицы не будет.

Отметим, что в этом году полуфиналы "Евровидения" состоятся 9 и 11 мая, а финал — 13. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе, вести текстовую онлайн-трансляцию и первой сообщит имя победителя. Пока же предлагаем ознакомиться, где можно будет смотреть "Евровидение-2023", что известно о представителях других стран и какие ставки букмекеров.

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