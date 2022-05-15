Украина получила первые документы о начале подготовки к проведению "Евровидения-2023"

После победы украинской группы Kalush Orchestra на конкурсе "Евровидение-2022" Украина начинает подготовку к проведению конкурса в следующем году.

Так, общественный вещатель уже получил первые соответствующие документы. Об этом сообщил председатель правления Суспильного Николай Чернотицкий во время пресс-конференции с украинскими журналистами.

Чернотицкий выразил надежду, что "Евровидение" состоится в мирной Украине.

"Место проведения должно отвечать определенным требованиям о большой сцене, уровне безопасности, поэтому нас ждет очень много согласований, дискуссий с европейским вещательным союзом. Будем определяться впоследствии, как это будет и где. Надеюсь, что и государство будет помогать в этом и нам удастся его организовать максимально круто. Сейчас это все, что мы можем говорить об организации, поскольку пока я не видел документы, но в дальнейшем мы приступаем к этой работе", — отметил председатель правления Суспильного.

Николай Чернотицкий / Фото: facebook.com/chernotizky

Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал вероятные города Украины, где могут провести "Евровидение-2023". Впрочем, он отметил, что пока пока рано об этом говорить.

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