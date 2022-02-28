Украина, вперед: кто из певцов и актеров поддерживает украинское государство

Украина, вперед: кто из певцов и актеров поддерживает украинское государство

Американская модель и актриса Ким Кардашьян поддержала нашу страну словами "Молимся за Украину!"

"Украина, вперед!" — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.

Украину поддерживает весь мир: кто из певцов и актеров поддерживает украинское государство.

Певица Мадонна сравнила Путина с Гитлером, показав вполне приличный для этих обстоятельств жест .

. Голливудская актриса, посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли написала, что весь мир молится за Украину.

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Голливудский актер Арнольд Шварценеггер написал: "Происходящее в Украине разбивает сердца".

Американская модель и актриса Ким Кардашьян поддержала нашу страну словами "Молимся за Украину!".

Украинский актер и певец Андрей Данилко тоже направил "поздравление" Путину.

Певица Руслана призывает украинцев верить в нашу защиту и надеяться на лучшее