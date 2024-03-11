Украина впервые получила Оскар 2024 за документальную ленту "20 дней в Мариуполе"

Украинский фильм впервые за историю кино одержал победу на самой престижной кинопремии "Оскар 2024".

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" от режиссера и видеографа Мстислава Чернова победил в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Об этом стало известно во время прямого эфира "Оскар 2024" в ночь на 11 марта.

Сюжет фильма "20 дней в Мариуполе" освещает события начала полномасштабного вторжения, когда РФ начала уничтожать мирные города Украины. В частности, в картине изображаются первые дни осады Мариуполя. Кинокартина содержит кадры российских обстрелов и бомбардировку роддома. Так, перед мировым сообществом разоблачаются преступления и терроризм страны-агрессоры. И, в результате, фильм "20 дней в Мариуполе" достойно победил на кинопремии "Оскар-2024".

К слову, украинская документальная кинолента ранее уже получала немало престижных наград и номинаций. В частности, "20 дней в Мариуполе" получил награды на премиях BAFTA Film Awards, Sundance, Cinema for Peace 2023, выиграл премию Гильдии режиссеров Америки и других. Только за январь 2024 года фильм появился в 40 номинациях и получил более 20 наград.

Режиссер и команда поднялись на сцену театра Dolby в Голливуде и перед известными звездами и художниками поблагодарили за мировое признание. Во время своей речи со статуэткой в руках они еще раз напомнили миру о преступлениях и терроризме России.

Напомним, сайт внимательно следит за ходом событий на кинопремии "Оскар-2024" и первыми сообщает все подробности в текстовой онлайн-трансляции.

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