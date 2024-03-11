Украина впервые получила "Оскара": реакция звезд на награждение фильма "20 дней в Мариуполе"

Фильм "20 дней в Мариуполе" от режиссера Мстислава Чернова принес Украине первый в истории страны "Оскар".

Лента завоевала заветную статуэтку в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Это важная для Украины победа, ведь она в который раз напомнит миру о войне в Украине и об ужасах, которые приходится переживать украинцам.

К слову, об этом высказался в своей речи и режиссер Мстислав Чернов. Он подобрал столь мощные слова, что собравшиеся не могли сдержать слез.

Украинские звезды уже отреагировали, что фильм "20 дней в Мариуполе" получил "Оскара". Знаменитости поздравляют создателей фильма, а также делятся своими эмоциями.

Украинская делегация на "Оскаре-2024" / Фото: Getty Images

Рамина Эсхакзай

"Впервые в истории Украины "Оскар" за ленту, которую режиссер предпочел бы не снимать, "20 дней в Мариуполе". Благодарю режиссера Мстислава Чернова, Евгения Малолетку и Василису Степаненко за смелость. Благодаря вам весь мир узнал, как российская армия уничтожала украинцев в Мариуполе. Побеждают смелые!" – высказалась блогерша.

Украинская делегация на "Оскаре-2024" / Фото: Getty Images

Дзидзьо

Певец поздравил создателей фильма с важной наградой. Как отметил артист, для Украины это действительно историческое событие.

"Историческое событие! "20 дней в Мариуполе" получил первый "Оскар" для Украины!" – отметил певец.

Украинская делегация на "Оскаре-2024" / Фото: Associated Press

Андрей Бедняков

"Первый "Оскар" в истории Украины. Трудный "Оскар". Важный "Оскар". Безгранично благодарен авторам фильма за то, что документировали все, что происходило. Документировали то, что россия так хотела скрыть. Спасибо за то, что весь мир увидел преступления россии в моем родном городе. Это еще одна возможность перед всем цивилизованным миром напомнить о том, что война продолжается. И что нам нужна поддержка и помощь. Слава Украине!" – написал ведущий.

Украинская делегация на "Оскаре-2024" / Фото: Associated Press

Стася Ровинская

Ведущая отметила, что это первый в истории Украины "Оскар". Впрочем, Стася процитировала слова режиссера о том, что лучше, если бы этой картины не было.

"Первый "Оскар" в истории Украины! "Мы бы хотели, чтобы этого фильма никогда не существовало"... Слава Украине!" – написала ведущая.

Украинская делегация на "Оскаре-2024" / Фото: Associated Press

Кристина Решетник

"Первый "Оскар" в истории Украины за фильм "20 дней в Мариуполе". Замечательная речь режиссера Мстислава Чернова: "Я первый режиссер в истории, который бы сказал, что лучше, чтобы этого фильма не было…". Действительно, лучше бы не было нападения соседей на Украину, лучше бы не было этого произвола, сотен тысяч смертей украинцев, лучше бы это был просто вымышленный нереалистичный сюжет, но нет — это ужасная картина нашей реальности. Но вера в победу сегодня стала еще сильнее. Добро всегда побеждает тьму! Спасибо ВСУ за то, что каждый день нам это демонстрируют!" – отметила блогерша.

Мстислав Чернов / Фото: Associated Press

Наталья Могилевская

"Каждый год летом моя семья приезжала в Мариуполь, к моему любимому детскому морю по колено и домике с розами в саду. С дядей не было связи полтора месяца. Затем два снаряда влетели в тот дом. Его достали соседи только через две недели. И во дворе в тех розах его похоронили. А Калина, с его голодными и ранеными на заводе, и его женой и сынишкой, которых он просил меня не оставлять, если его не станет, просил, но даже не помнит того, потому что не спали неделями, потому что мурашками лечили заживление на ранах друзей... У меня личная гордость за этот "Оскар". Но ничего кроме слез и боли. Нас не защитили, хотя могли... Я не знаю, изменит ли этот "Оскар" отношение и сознание. Вечная память всем погибшим в Мариуполе", — написала певица.

Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов с командой / Фото: Getty Images

Ирина Федишин

"И грусть, и радость сплелись в одно. Впервые "Оскар" в Украине. Лента, которую режиссер предпочел бы не снимать, "20 дней в Мариуполе". Важная и нужная работа для Украины и мира. Спасибо режиссеру Мстиславу Чернову! Слава Украине! " – отметила певица.

Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов с командой / Фото: Getty Images

Надя Дорофеева

Артистка поблагодарила создателей фильма за первую победу, а также за мощную речь, которая никого не оставила равнодушным.

"Спасибо за наш первый "Оскар"! И благодарим за такую речь", — высказалась артистка.

Пост Нади Дорофеевой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, торжественное вручение статуэток "Оскара-2024" состоялось в ночь на 11 марта. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, кто стал лауреатом кинопремии.

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