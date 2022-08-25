Украинцы довели до слез солиста Måneskin Дамиано Давида: "Заставили меня рыдать"

С начала полномасштабной войны рок-группа Maneskin поддерживает Украину, которая ныне защищает страну от российских захватчиков.

В частности, музыканты на своих концертах время от времени поднимают сине-желтые флаги и посылают кремлевского диктатора Путина вслед за российским кораблем.

А в начале апреля группа выпустила трек Gasoline, в клипе к которому артисты показали жуткие кадры войны в Украине.

Поэтому украинские поклонники музыкантов решили поблагодарить и записали видеообращение. В ролике украинцы рассказали, что их реальность изменилась, и каждый день они просыпаются под звуки сирен и взрывов. Впрочем, им помогает не сойти с ума и держаться поддержка и музыка Maneskin.

"Все от искреннего сердца, от большой души. Придет время, и тысячи людей на вашем концерте в Киеве со слезами на глазах будут выкрикивать "Спасибо". Пройдут дни, месяцы, годы - но мы всегда будем помнить и благодарить вас за поддержку. Это видео — наш жест благодарности. В это тяжелое время вы и ваша поддержка стали единственными помощниками в борьбе за нашу жизнь", — поблагодарили коллектив украинские поклонники.

Музыканты увидели это видеообращение. Они были просто тронуты словами, которые им адресовали украинцы. Артисты отметили, что всегда будут рядом с Украиной. А солист Maneskin – Дамиано Давид – не смог сдержать слез и расплакался.

"Ребята, я не знаю, что сказать, вы заставили меня плакать, просто как ребенка. Я буду поднимать ваш флаг, пока мои руки не опустятся", — отметил тронутый Дамиано.

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