Украинцы собрали необходимую сумму на операцию тяжелобольного Алексея Залевского

Известный украинский режиссер и дизайнер Алексей Залевский сообщил, что необходимая сумма на его лечение собрана! Только что в своих соцсетях он опубликовал пост со словами благодарности всем присоединившимся к сбору украинцам.

"Дорогие соотечественники! Я очень благодарен за вашу поддержку и донаты. Вы собрали необходимую сумму. Даже немного больше. Остатки суммы я перечислю тем, кому нужна наша помощь. Продолжайте поддерживать других — в этом наша сила. Спасибо и постараюсь еще что-то создать", – написал на своей странице Алексей.

Алексей Залевский / Фото: facebook.com/alekcey.zalevskiy

Напомним, Алексей Залевский дал откровенное интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці". Уже после съемок он ошеломил новостью – полгода назад врачи обнаружили у него некроз костей и ему срочно нужно сделать две операции на бедрах, в противном случае он может остаться прикованным к постели на всю жизнь!

"Я бы не хотел спекулировать на этой теме, сейчас много военных, которым тоже нужна помощь. Поэтому и не хотел говорить об этом публично", — сказал Алексей. По его словам, сумма, озвученная врачами, составляет 14 тысяч евро. И хотя этих денег у него нет, опускаться до того, чтобы просить их у своих знакомых или друзей, он не хочет.

Команда "Наодинці" не смогла остаться в стороне и открыла сбор на лечение известного дизайнера. Меньше чем через неделю необходимая сумма была собрана!

Спасибо всем неравнодушным, а также звездным коллегам дизайнера, которые присоединились к сбору.

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