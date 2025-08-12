Украинец с флагом УПА на концерте Коржа в Варшаве сделал заявление после угроз Польши депортацией

Дональд Туск, концерт Макса Коржа в Варшаве

Концерт белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве стал новым политическим скандалом, который быстро набирает обороты.

Дело в том, что на днях во время шоу белоруса на Национальном стадионе им. Казимежа Гурского в толпе заметили красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Эти кадры быстро распространились в Сети и возмутили поляков, которые считают этот символ оскорбительным для национальной памяти. И хотя на самом деле знамя не является запрещенным на уровне закона, инцидент вызвал горячие дискуссии местных политиков.

Дело дошло даже до премьер-министра Польши Дональда Туска. Он сообщил, что по результатам проверки к инциденту причастны 63 человека, из которых 57 — граждане Украины, остальные — белорусы. Политик подчеркнул, что все они должны покинуть страну — добровольно или принудительно, пишет Rzeczpospolita.

"Я только что получил информацию о том, что против 63 человек начато производство относительно выезда из страны — и они должны будут покинуть страну добровольно или под принуждением, если не выедут добровольно. Я говорю о беспорядках, актах агрессии и определенных провокациях на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера. Там произошли совершенно ненужные события, которые требуют быстрой реакции", — говорится в заявлении Туска.

Дональд Туск / © Associated Press

В свою очередь, украинцы, которые оказались в эпицентре скандала, не замедлили с реакцией. Например, мужчина по имени Дмитрий, который держал флаг УПА, записал обращение в Instagram. В своем заявлении к польскому правительству он извинился, объяснив, что этим жестом просто хотел напомнить о российской агрессии, а не оскорбить поляков.

Пост обвиняемого после концерта Макса Коржа

"Я, Дмитрий, хочу обратиться ко всем, кого могло обидеть то, что произошло во время концерта в Варшаве. Я гражданин Украины — страны, в которой идет ужасная война. Ежедневно там гибнут люди. Поэтому я знаю, что враждебность и ненависть ни к чему хорошему не приводят. Я не намеревался вызвать негативные эмоции. Флаг, который я держал, был для меня символом свободы для украинцев. Я не имел ничего общего с пропагандой любого режима. Я лишь хотел напомнить о российской агрессии. Я благодарен всем полякам, которые помогали украинцам и помогают сейчас. Спасибо вам от всего сердца и еще раз извиняюсь", — отметил мужчина.

Стоит отметить, что в комментариях к этому посту свои мысли относительно этого извинения оставили сами поляки, которые были довольно агрессивно настроены против мужчины, несмотря на его слова. Более того, один из пользователей даже прибегнул к "сливу" персональной информации Дмитрия и выложил в публичное пользование его точный адрес и детали о машине.

Концерт Макса Коржа в Польше — главные скандалы

Концерт белорусского исполнителя Макса Коржа в Варшаве, состоявшийся 9 августа на Национальном стадионе имени Казимежа Гурского, запомнился рядом инцидентов. Так, еще накануне события фанаты устроили громкие фейерверки и подожгли файеры, из-за чего на место прибыла полиция. В день выступления ситуация обострилась — часть зрителей пыталась прорваться на поле, что вызвало столкновения с охраной, а правоохранители задержали более сотни человек. Дополнительный резонанс вызвало появление в толпе красно-черного флага, который в Польше нередко связывают с историческими событиями Волынской трагедии.

Концерт Макса Коржа в Варшаве

Уже тогда на инцидент оперативно отреагировали местные политики. В частности, в Сети свои острые комментарии высказал депутат Сейма Дариуш Матецкий, который призвал привлечь виновных к ответственности, и бывший посол Польши в США Марек Магеровский, который заявил, что инцидент с флагом его "разозлил".

Напомним, недавно ведущий Анатолий Анатолич жестко разнес Макса Коржа и упрекнул его за его сомнительную позицию.