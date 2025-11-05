Украинка на фоне романа с женатым Жан-Клодом Ван Даммом показалась с ним в особенный день

Жан-Клод Ван Дамм и Алена Каверина

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм недавно отпраздновал свое 65-летие.

Как оказалось, в день рождения, которое состоялось в октябре, его поздравила избранница родом из Кривого Рога Алена Каверина. В Instagram она опубликовала первое с начала их знакомства совместное фото и мило обратилась к актеру. По случаю праздника она пожелала ему исполнения желаний.

«С днем рождения, мой лучший друг. Ты самый лучший в мире. Пусть все твои мечты исполнятся», — подписала Алена фото, на котором они обнимаются.

Жан-Клод Ван Дамм и Алена Каверина / © instagram.com/alenak705

Отметим, что еще с 2009 года ходят слухи о романе Жана-Клода Ван Дамма с украинкой. Пара избегает активной и громкой огласки отношений. Однако время от времени вместе появляется на светских мероприятиях, путешествует, а актер в конце 2022 года даже приезжал на родину Алены в Украину. В Ужгороде он наведался в одну из клиник, но тогда медики не раскрыли деталей его визита.

К слову, актер состоял в пяти браках с четырьмя женщинами. В частности, дважды он заключал брак с бодибилдершей Глэдис Португез, которая родила ему двоих детей. По сей день они официально в статусе мужа и жены. И при этом звезда проводит достаточно времени с украинкой, которую называет «подругой». Тем не менее, поговаривают, что Ван Дамм с официальной женой таки не живет вместе, но и не хочет расставаться, называя ее «женой, родственной душой и любовью».

Напомним, что во время войны его поддержка Украины и возгласы «Слава Украине!» для него почему-то потеряли смысл. Так, в этом году Жан-Клод ошеломил своим заявлением с открытым признанием приверженности к диктатору Путину. Он записал для него циничное видеообращение и опозорился планами посетить оккупантов.