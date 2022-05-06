Украинка Наташа Королева вместе с путинистами выступила на концерте ко Дню победы

Певица родом из Украины Наташа Королева оказалась в списке звезд, которые не просто молчат о войне в Украине, но и участвуют в концертах страны-террористки.

Так, Королева вместе с другими артистами-путинистами приняла участие в концерте ко Дню победы, состоявшемся 4 мая в российской деревне Крекшино.

Судя по фото, которые появились с этого концерта в Сети, кроме Королевой в нем спели муж артистки, Тарзан, юморист Владимир Винокур. Также на фото присутствует супруга певца и члена партии "Единая Россия" Александра Буйнова.

Мероприятие организовал культурный фонд Льва Лещенко, который также является горячим путинистом.

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Сцена была украшена черно-оранжевыми шариками, повторяющими цвета георгиевской ленты. Кроме того, большинство артистов появлялись на сцене в жилетах от партии Путина "Единая Россия".

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Наташа Королева никак не отреагировала на происходящее в ее стране. Она избрала молчаливую позицию.

Артистка родилась в Киеве и свое детство провела на столичной Борщаговке, где училась в школе. Впрочем, карьеру певица начала строить в России.

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