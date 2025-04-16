Украинка победила на престижном конкурсе красоты в США и стала Miss USA Universe 2025

Адриана Пущак

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Украинка Адриана Пущак, родом из Дрогобыча, победила престижном международном конкурсе красоты в США Ms/Mrs Universe Pageant и стала Miss USA Universe 2025 .

Модель стала первой из Украины, кто завоевал главную корону в своей категории. Финал конкурса состоялся 9–12 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, и продлился четыре дня. Конкуренцию Пущак составили финалистки из всех уголков США, которые соревновались в четырех этапах: демонстрировали внешние данные, харизму, актерское мастерство, ценности и внутреннюю силу. Адриана получила титул Miss Petite USA Universe 2025, а также звание Первой вице-мисс Ms USA Universe и вошла в топ-3 в номинации "Народный выбор".

Адриана Пущак

"Я — Mисс США 2025. До сих пор не верю, когда произношу эти слова. Сегодня я стою здесь с короной на голове и слезами радости в глазах. Эта победа — не только моя. Она для каждой девушки, которая сомневалась в себе. Для каждой, кто боялся начинать сначала. Ты можешь все. Спасибо всем, кто поддержал меня", - прокомментировала модель свою победу.

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Адриана Пущак

Отметим, что Адриана Пущак переехала в США после начала полномасштабной войны. В Америке модель открыла собственное дело в бьюти-индустрии и стала активной частью украинской диаспоры.