Украинка с самыми большими скулами ошеломила количеством сделанных пластических операций

Обладательница самых больших скул в мире, украинская блогерша Анастасия Покрещук кардинально изменила свой внешний вид с помощью пластических операций.

Настя не скрывает этого и не стесняется рассказывать. В программе "Неймовірна правда про зірок" Покрещук перечислила, к каким пластическим операциям прибегала. Блогерша увеличивала грудь четыре раза. Правда, какой у нее размер бюста, Настя не знает.

Анастасия Покрещук

Также блогерша делала липофилинг (пересадка собственного жира в ягодицы), глютеопластику (пластика ягодиц с изменением размеров и формы), изменяла пресс с помощью пластики, удаляла комки Биша и прибегала к липосакции.

"Я не знаю, какой это размер груди, честно, но это 1050 мл силикона в каждой. У меня был липофилинг, это берут жир из тела и накачивают его в ягодицы. Потом у меня есть имплант, глютеопластика, это тоже в ягодицах. Пресс у меня есть еще, тоже операция. Комки Биша я удаляла, липосакция", — перечислила блогерша.

Анастасия Покрещук до и после пластики / Фото: instagram.com/justqueen8888

А вот стоимость пластических операций Покрещук не спешит рассекречивать. Как призналась блогерша, она не любит об этом рассказывать.

"Просто не люблю я рассказывать о ценах", — подчеркнула Покрещук.

Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева решилась на пластическую операцию. Знаменитость увеличила себе грудь. Гвоздева уже рассекретила, сколько заплатила за операцию.

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