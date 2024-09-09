Украинка с самыми большими скулами ответила, что будет с ее телом через 15 лет после пластических операций

Обладательница самых больших скул в мире, украинская блогерша Анастасия Покрещук ответила, как многочисленные пластические операции повлияют на ее внешний вид, когда пройдет 15 лет.

Звезда Сети часто обращалась за услугами пластических хирургов. Богерша увеличивала грудь и скулы, делала пластику ягодиц и пресса, удаляла комки Биша, прибегала к липосакции и прочее. Знаменитость делится, что пластические операции с годами не будут влиять на ее тело. Единственное, нужно будет делать подтяжки, чтобы кожа не обвисала. Кроме того, Анастасия Покрещук может избавиться от имплантов, если захочет.

Анастасия Покрещук / Фото: скриншот с видео

"Когда мне будет 50… Ничего не будет! А что может быть? Если вытащить филлеры, то надо делать подтяжки. Может, в моем случае немного специфически оно будет. Для себя, возможно, когда-нибудь захочу снять филлеры", — рассказала блогерша в интервью Славе Демину.

Анастасия Покрещук делала немало пластических операций, однако самой болезненной для нее была первая пластика груди. Как говорит звезда Сети, она тогда даже самостоятельно встать с постели не могла. Все остальные операции Покрещук перенесла легко. Кстати, грудь блогерша увеличивала четыре раза. Сейчас же она не планирует что-либо менять в себе.

Анастасия Покрещук / Фото: скриншот с видео

"Это была первая грудь. Это было очень больно. Я вообще не могла с постели сама встать. Мне казалось, что что-то там порвется, что-то там произойдет. Такого не произошло, но было очень больно. Первая операция — когда мышца не понимает, что там что-то может быть – это очень больно, а остальные все – нет. Грудь увеличивала четыре раза, пока дошла до результата которого хотела. Когда уже грудь опустится, тогда уже буду подтягивать", - поделилась Покрещук.

Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева увеличила грудь. Хореограф делилась, какой дискомфорт испытывает после хирургического вмешательства.

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