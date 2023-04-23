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Украинка с самыми большими скулами показала результат пластики, от которой ее отговаривали хирурги

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
8814
Время на прочтение
1 мин
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Украинка с самыми большими скулами показала результат пластики, от которой ее отговаривали хирурги

Анастасия Покрещук / Фото: instagram.com/_just__queen_

Блогерша на этот раз изменила форму груди.

Обладательница самых больших скул в мире, украинская блогерша Анастасия Покрещук в очередной раз легла под нож пластического хирурга.

На этот раз изменения коснулись бюста звезды Сети. Как призналась Анастасия, она изменила форму груди. Хотя врачи отговаривали Покрещук от пластической операции. Раньше звезда Сети уже меняла форму груди.

Анастасия Покрещук сразу после пластической операции / © instagram.com/justqueen8888
Анастасия Покрещук сразу после пластической операции / Фото: instagram.com/justqueen8888

"Меня от этого отговаривали все – все врачи. Никто не хотел этого делать, ведь у меня и так красивая грудь. Она действительно была красивая, но это было не то, что я хотела. Я хотела небольшое расстояние (между грудью – прим. ред.), чтобы они выпирали вперед и стояли, будто ты в бюстгальтере", — поделилась блогерша.

Анастасия Покрещук показала результат пластической операции / © instagram.com/justqueen8888
Анастасия Покрещук показала результат пластической операции / Фото: instagram.com/justqueen8888

В Instagram знаменитость поделилась результатом операции, показав грудь в специальном блиндаже. Также блогерша продемонстрировала, как выглядел ее бюст до операции.

Напомним, Анастасия Покрещук неоднократно обращалась за услугами к пластическим хирургам. Когда блогерша показывала, как выглядела до пластики, пользователи были просто шокированы. В общем, на архивных фото Анастасию просто не узнать.

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Дата публикации
Просмотры
8814
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